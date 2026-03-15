Ποιος πατάει το κουμπί σε έναν βομβαρδισμό; Όχι απαραίτητα άνθρωπος

Από που να το πιάσεις; Από το γεγονός ότι ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ δείχνει να μην έχει πλήρη εικόνα για το τι θέλει να πετύχει με την πολεμική επιχείρηση που έχει εξαπολύσει ενάντια στο Ιράν από κοινού με το Ισράηλ, μιλώντας για ανατροπή του θεοκρατικού καθεστώτος, για εξολόθρευση του πυρηνικού προγράμματος, σε τρείς, τέσσερις εβδομάδες, σε χρόνια, σε όσο χρειαστεί; Ή από το ότι στα πρώτα της κεφάλαια αυτή η πολεμική σύγκρουση περιλάμβανε το χτύπημα με αυτόνομα όπλα σε σχολείο θηλέων στο Νότιο Ιράν, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 153 ανθρώπων, κυρίως παιδιών;

Πέρα από την αποσιώπηση αυτού του φρικτού χτυπήματος από τη δημόσια συζήτηση, αυτό που κάνει την ίδια την ενέργεια έξτρα εφιαλτική, είναι το γεγονός ότι προήλθε από ένα σύσρημα που «μαντεύει» στόχους βάσει δεδομένων (γεωεντοπισμός κινητών, social media, δορυφόροι), μετατρέποντας τον πόλεμο σε ένα «εργοστάσιο μαζικών δολοφονιών» χωρίς ανθρώπινη ευθύνη. Πόλεμος, ως videogame.

Πώς λειτουργούν τα αυτόνομα όπλα

Η πολεμική επέμβαση του Ισραήλ στη Γάζα, αυτό το «παράσημο» φρικαλεότητας στο παλμαρέ του «Μπίμπι» Νετανιάχου, αποτέλεσε case study για την χρήση αυτόνομων οπλικών συστημάτων, όπως το Lavender. Αντίστοιχα συστήματα έχουν χρησιμοποιηθεί και στην Ουκρανία. Τι κάνει ένα αυτόνομο οπλικό σύστημα; Καταγράφει προτεινόμενους στόχους (κτίρια, ανθρώπους) και ο χειριστής του έχει την επιλογή να πατήσει το κουμπί και να επιτεθεί ή όχι. Η κάθε καταγραφή στόχου έχει ποσοστό λάθους περίπου 10%. Ο χειριστής μπορεί να αξιολογήσει τον προτεινόμενο στόχο ή και να πατήσει το κουμπί χωρίς δεύτερη σκέψη. Η ευθύνη και η λογοδοσία του ανθρώπου στον πόλεμο, γίνεται προαιρετική.

Η περίπτωση της Anthropic

H εταιρεία ανάπτυξης A.I τεχνολογίας Anthropic, πρόσφατα βρέθηκε στο επίκεντρο της επικαιρότητας, όταν αποχώρησε από τη συνεργασία της με την αμυντική βιομηχανία των ΗΠΑ. Ο λόγος; Η Anthropic αρνήθηκε τον όρο "any lawful use" (οποιαδήποτε νόμιμη χρήση), ζητώντας εγγυήσεις ότι το μοντέλο της (Claude) δεν θα χρησιμοποιηθεί σε αυτόνομα όπλα ή για μαζική εγχώρια παρακολούθηση πολιτών.

Η αντίδραση: Η κυβέρνηση αντέδρασε με θυμό, ενώ ο Έλον Μάσκ (xAI) και ο Σαμ Άλτμαν (OpenAI) έσπευσαν να καλύψουν το κενό, αποδεχόμενοι τους όρους του Πενταγώνου. Υπήρξε εδώ κάτι παράδοξο; Ναι, ο Έλον Μασκ έχει συνεργαστεί με την κυβέρνηση Τραμπ και η εταιρεία του ανταγωνίζεται την Anthropic. Παρεοκρατικός καπιταλισμός, ευνοιοκρατία, διαπλεκόμενος καπιταλισμός, πείτε το όπως θέλετε.

Στο μέλλον

Η δοκιμή των αυτόνομών οπλικών συστημάτων στο πεδίο και η αξιολόγηση τους (πόσους ανθρώπους κατάφεραν να σκοτώσουν, πόσα κτίρια κατάφεραν να διαλύσουν) οδηγεί στο λανσάρισμα τους στην παγκόσμια αγορά από το Ισράηλ, τις ΗΠΑ και κάθε πρωτοκλασάτη αμυντική βιομηχανία, ως "battlefield proven" («δοκιμασμένο στη μάχη») οπλικά συστήματα. Ευκαιρίες δηλαδή, για κάθε ενδιαφερόμενο, αιμοδιψή, αρνητικό στο να λογοδοτεί, στρατηγό.