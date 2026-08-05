Ποιος τράβηξε τη σκανδάλη και σκότωσε τον Tupac; Αναβιώνει η υπόθεση 30 χρόνια μετά

Μία υπόθεση παγκόσμιου ενδιαφέροντος θα αναβιώσει σε δικαστήριο των ΗΠΑ, με τον άνδρα που κατηγορείται ότι ενορχήστρωσε τη δολοφονία του ραπ ειδώλου Τούπακ Σακούρ (Tupac) το 1996, να κάθεται στο εδώλιο.

Ο 63χρονος Ντουέιν Ντέιβις, γνωστός και ως «Κέφ Ντι», είναι αντιμέτωπος με την κατηγορία του φόνου με θανατηφόρο όπλο με σκοπό την προώθηση, την περαιτέρω ανάπτυξη ή την υποβοήθηση μιας εγκληματικής συμμορίας που εμπλέκεται στον θάνατο του Τούπακ.

Συνελήφθη στα τέλη του 2023 και κρατείται έκτοτε, με τον ίδιο, ωστόσο, να επιμένει στην αθωότητά του.

O Ντουέιν Ντέιβις | EPA/Las Vegas Metropolitan Police Department/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Εδώ και δεκαετίες, η ανεξιχνίαστη δολοφονία του Τούπακ αποτελεί μία από τις πηγές των μεγαλύτερων θεωριών συνομωσίας.

Θεωρείται ένας από τους πιο επιδραστικούς ράπερ όλων των εποχών, με τραγούδια που μιλούν για την ανθρώπινη εμπειρία της αγάπης, του πόνου και των οικογενειακών σχέσεων.

Όταν πέθανε, βρισκόταν στη μέση μιας σκληρής μάχης κυριαρχίας, σε μια μουσική σκηνή που διαμορφωνόταν ολοένα και περισσότερο από αντίπαλες συμμορίες.

Η δίκη, η οποία αναμένεται να διαρκέσει περίπου ένα μήνα, πιθανότατα δεν θα αποκαλύψει ποιος τράβηξε τη σκανδάλη. Αλλά, οι εισαγγελείς ελπίζουν να αποδείξουν ότι ο Ντέιβις ήταν αυτός που έδωσε την εντολή για τον πυροβολισμό και παρείχε και το όπλο.το όπλο.

Ο ίδιος επέβαινε στην Cadillac, από την οποία εξαπολύθηκε η φονική επίθεση κατά του ράπερ και ένας από τους λίγους που βγήκαν ζωντανοί από εκείνη την επίθεση.

Οι Αρχές επιμένουν πως αν ο ίδιος ο Ντέιβις δεν είχε μιλήσει, λεπτομερώς, για την δολοφονία του Τούπακ και δεν είχε τοποθετηθεί δημόσια για την υπόθεση, το πιθανότερο είναι να παρέμενε ελεύθερος μέχρι και σήμερα.

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Η δολοφονία του Τούπακ Σακούρ

Στις 7 Σεπτεμβρίου 1996, ο Τούπακ βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού μιας μαύρης BMW και οδηγούσε ο συνιδρυτής της Death Row Records, Μάριον Νάιτ.

Μόλις είχαν παρακολουθήσει τον Μάικ Τάισον να βγάζει νοκ άουτ τον Μπρους Σέλντον και κατευθύνονταν σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης όπου ήταν προγραμματισμένο να εμφανιστεί ο ράπερ.

Αλλά σε ένα κόκκινο φανάρι κοντά στο Las Vegas Strip, μια λευκή Cadillac σταμάτησε δίπλα τους και άρχισαν οι πυροβολισμοί.

Ο Τούπακ πυροβολήθηκε πολλές φορές και πέθανε έξι ημέρες αργότερα στο νοσοκομείο, ενώ ο Νάιτ επέζησε με ελαφρά τραύματα. Εκείνος, εκτίει ποινή φυλάκισης 28 ετών για θανατηφόρο τροχαίο.

Η υπόθεση είχε παγώσει, με τις Αρχές να μην μπορούν να βρουν το κλειδί του μυστηρίου, μέχρι που ο Ντέιβις άρχισε να κάνει δημόσιες δηλώσεις για το πώς ηγούνταν των South Side Compton Crips. Και 2019, δημοσίευσε μία αυτοβιογραφία.

Αυτή, μαζί με τις συνεντεύξεις που έδωσε το επόμενο διάστημα, αποτέλεσαν σημαντικά όπλα για την επανέναρξη της έρευνας.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης του Ντέιβις υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχουν στοιχεία ότι σχεδίασε την ένοπλη επίθεση και καταγγέλλουν πως η υπόθεση σε βάρος του βασίζεται σε μάρτυρες που δεν ήταν καν εκεί.