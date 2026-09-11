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Πωλείται σπίτι για ένα ευρώ - Ποια είναι η «παγίδα»

Το πρόβλημα δεν είναι το ίδιο το σπίτι, αλλά το πόσο προετοιμασμένοι είναι οι αγοραστές για τις απαιτήσεις που συνοδεύουν την απόκτησή του για το συμβολικό ποσό.

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Newsroom
Ιταλία
Ιταλία | Pixabay
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Υπάρχουν σπίτια που πωλούνται έναντι ενός ευρώ στην Ιταλία. Οι περισσότεροι άνθρωποι που βλέπουν τη σχετική αγγελία υποθέτουν ότι είναι απάτη, αλλά σε ορισμένα χωριά και ειδικά στη Σικελία, αυτή η τιμή είναι πραγματική.

Το πρόβλημα δεν είναι το ίδιο το σπίτι, αλλά το πόσο προετοιμασμένοι είναι οι αγοραστές για τις απαιτήσεις που συνοδεύουν την απόκτησή του για το συμβολικό ποσό.

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