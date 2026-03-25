Πολεμικός συναγερμός στο Ισραήλ: Επιστράτευση-μαμούθ 400.000 εφέδρων κατά Ιράν και Χεζμπολάχ

Το Ισραήλ αυξάνει την επιστράτευση σε 400.000 εφέδρους για την αντιμετώπιση των απειλών από το Ιράν και τη Χεζμπολάχ.

Οι αντιρρησίες συνείδησης του ισραηλινού στρατού
Η κυβέρνηση του Ισραήλ ενέκρινε την επιστράτευση έως και 400.000 εφέδρων, καθώς συνεχίζονται οι συγκρούσεις με το Ιράν και τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF), ο αριθμός αυτός δεν αντιπροσωπεύει την πραγματική δύναμη των εφέδρων που θα κληθούν στα όπλα, αλλά για ένα «πλαφόν που επιτρέπει ευελιξία, ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες. Το πλαίσιο αποσκοπεί στην αντιμετώπιση προκλήσεων σε διάφορους τομείς, ιδίως στο πλαίσιο των επιχειρήσεων κατά του Ιράν».

Το προηγούμενο όριο ήταν 280.000 και είχε εγκριθεί τον Δεκέμβριο. Μετά την έναρξη του πολέμου με τη Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023, οι IDF υποβάλλουν για έγκριση από την κυβέρνηση κάθε λίγους μήνες την εξουσιοδότηση να επιστρατεύουν εφέδρους σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
 

