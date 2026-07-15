Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Αναφορές για επιθέσεις του Ιράν σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι δρουν για την αντιμετώπιση «εχθρικών επιθέσεων με πυραύλους και drones», ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη νέα πλήγματα των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν.

«Η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ απωθεί αυτή τη στιγμή εχθρικές επιθέσεις που διεξάγονται με drones», ανέφεραν μέσω X, καταγγέλλοντας την «εγκληματική» ενέργεια του Ιράν.

«Το γενικό επιτελείο στρατού διευκρινίζει ότι αν ακουστούν εκρήξεις, θα αποτελούν αποτέλεσμα αναχαιτίσεων από συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας εχθρικών επιθέσεων», πρόσθεσαν, χρησιμοποιώντας τυποποιημένη φρασεολογία.

Νωρίτερα, το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν έκανε γνωστό τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, για τέταρτη συνεχόμενη βραδιά, ότι ενεργοποιήθηκαν οι σειρήνες συναγερμού στο εμιράτο, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη αμερικανικοί βομβαρδισμοί εναντίον του Ιράν.

Χρησιμοποιώντας τυποποιημένη φρασεολογία, ανέφερε μέσω X πως «ήχησε η σειρήνα» και συνέστησε «στους πολίτες και στους κατοίκους να παραμείνουν ήρεμοι και να κατευθυνθούν στην πλησιέστερη ασφαλή τοποθεσία».