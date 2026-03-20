Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ και νέοι βομβαρδισμοί στην Τεχεράνη

Eκρήξεις ακούστηκαν στους αιθέρες της Ιερουσαλήμ τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, μετά την ανακοίνωση του στρατού του Ισραήλ για νέες ομοβροντίες πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν και την ενεργοποίηση σειρήνων συναγερμού στην πόλη, μετέδωσαν ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο ισραηλινός στρατός έκανε λόγο τις τελευταίες ώρες για τρεις ομοβροντίες πυραύλων, με τις πιο πρόσφατες λίγο πριν από τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) και ακόμη μια περίπου 10 λεπτά πριν από τις 03:00.

Το Magen David Adom («Κόκκινο άστρο του Δαυίδ», το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου) δεν έκανε λόγο για θύματα. Η ισραηλινή αστυνομία αναφέρθηκε σε ζημιές σε διάφορες τοποθεσίες.

Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, θραύσμα έπεσε στην πόλη Χάιφα και σε εκπαιδευτικό ίδρυμα σε προάστιό της. Δεν αναφέρθηκαν θύματα.

Οι νέες ομοβροντίες εκτοξεύτηκαν μερικές ώρες μετά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, διαβεβαιώνοντας πως το Ιράν «αποδεκατίζεται» και «δεν έχει πλέον τη δυνατότητα να παράγει βαλλιστικούς πυραύλους».

Λίγο αργότερα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι άρχισε να διεξάγει νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον «υποδομών» των αρχών του Ιράν στην πρωτεύουσα Τεχεράνη.

«Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις άρχισαν νέο κύμα πληγμάτων βάζοντας στο στόχαστρο υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην Τεχεράνη», σύμφωνα με ανακοινωθέν τους που δημοσιοποίησαν μέσω Telegram.