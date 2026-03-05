Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι υποστηρίζει την έναρξη επίθεσης των κουρδικών δυνάμεων κατά του Ιράν, σε δηλώσεις που έκανε κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Reuters.

«Νομίζω ότι είναι υπέροχο που θέλουν να το κάνουν αυτό. Θα ήμουν απόλυτα υπέρ», είπε ο Τραμπ. Πρόσθεσε ότι εάν οι κουρδικές δυνάμεις επέλεγαν να προχωρήσουν με μια επίθεση, ο στόχος τους θα ήταν «να κερδίσουν».

Όταν ρωτήθηκε αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παρείχαν αεροπορική κάλυψη για μια τέτοια επιχείρηση, εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο Τραμπ αρνήθηκε να επιβεβαιώσει, λέγοντας: «Δεν μπορώ να σας το πω αυτό».

Πρώην πράκτορας: Ο Τραμπ δεν εκτίμησε σωστά τη διάρκεια του πολέμου

Υπήρξε αστοχία στις εκτιμήσεις ως προς τη διάρκεια του πολέμου, δήλωσε στον απεσταλμένο της ΕΡΤ στο Τελ Αβίβ, πρώην αξιωματικός των μυστικών υπηρεσιών του στρατού του Ισραήλ.

Πρόκειται για τον Ντάνι Σιτρονόβιτς, έναν από τους επικεφαλής του Ινστιτούτου Εθνικών Μελετών Ασφαλείας του Ισραήλ, ο οποίος υπήρξε επί 25 χρόνια υψηλόβαθμο στέλεχος των μυστικών υπηρεσιών του στρατού.

Όπως είπε, ουσιαστικά οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ υπερεκτίμησαν την αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού τους.

Άστοχη, είπε, ήταν και η εκτίμηση για το εάν το Ιράν θα υποχρεωνόταν να προχωρήσει σε ουσιαστικό διάλογο και βεβαίως παραχωρήσεις, ενώ υποστήριξε ότι ως προς τη διάρκεια του πολέμου υπάρχει μια διάσταση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μιλούν για εβδομάδες και το Ισραήλ, ανεξαρτήτως του τι λέει, υπολογίζει για μήνες.

Μέση Ανατολή: Αναβρασμός για ενδεχόμενη εμπλοκή των Κούρδων

Τα σχόλια αυτά έρχονται καθώς οι ιρανικές κουρδικές πολιτοφυλακές έχουν πραγματοποιήσει συζητήσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες τις τελευταίες ημέρες σχετικά με το εάν και πώς θα επιτεθούν στις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας στο δυτικό Ιράν, σύμφωνα με ανώνυμες πηγές, τις οποίες επικαλείται το Reuters.

Την ίδια ώρα το Ιράν λέει πως έπληξε θέσεις αυτονομιστικών ομάδων που σκόπευαν να εισέλθουν μέσω των δυτικών συνόρων και κατάφερε βαριές απώλειες εναντίον τους.

«Το ισλαμικό καθεστώς του Ιράν δεν πολεμά πρόσωπο με πρόσωπο. Εφαρμόζει την τρομοκρατία», δήλωσε ο Χασάν Σαράφι, μέλος της διοικητικής ομάδας, KDPI.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον επικεφαλής της Πατριωτικής Ένωσης του Κουρδιστάν Μπαφέλ Ταλαμπανί για την ανάγκη διασφάλισης των Συνόρων.

Η Άγκυρα από την πλευρά της ανακοίνωσε ότι παρακολουθεί στενά τις ενέργειες ιρανικής κουρδικής ομάδας, καθώς πιστεύει ότι απειλούν την ασφάλεια του Ιράν και τη σταθερότητα στην περιοχή, ενώ οι επιθέσεις συνεχίζονται.

