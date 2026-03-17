Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ βομβάρδισε Τεχεράνη και Βηρυτό

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε νωρίς το πρωί ότι άρχισε να εξαπολύει αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον της Τεχεράνης και «θέσεων» του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ στη Βηρυτό, την 18η ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Το Ισραήλ διεξάγει «κύμα αεροπορικών επιδρομών ευρείας κλίμακας εναντίον υποδομών του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην Τεχεράνη», ανέφερε ο στρατός του μέσω Telegram, προσθέτοντας κατόπιν ότι άρχισε να εξαπολύει «νέο κύμα πληγμάτων εναντίον τρομοκρατικών υποδομών της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό».

Παράλληλα, τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τις πρώτες πρωινές ώρες όταν πύραυλοι έπληξαν σπίτι στη Βαγδάτη, ανέφεραν πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου στις ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας, με μια από αυτές να κάνει λόγο περί θανάτου «δυο ιρανών συμβούλων» ιρακινών ένοπλων οργανώσεων που τάσσονται υπέρ της Τεχεράνης.

Πηγή του AFP προσκείμενη στις οργανώσεις αυτές επιβεβαίωσε τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων στο πλήγμα αυτό στη συνοικία Τζαντιρίγια και ότι διέμεναν εκεί ιρανοί σύμβουλοι.

Τέλος, επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης και ρουκέτες εξαπολύθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στην αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη, είπαν αξιωματούχοι των δυνάμεων ασφαλείας, ώρες έπειτα από παρόμοια ενέργεια.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας να αναχαιτίζει βλήμα προτού δεύτερο πέσει πάνω στη διπλωματική αντιπροσωπεία και μαύρος καπνός αρχίσει να υψώνεται έπειτα από έκρηξη. Σύμφωνα με αξιωματικό των δυνάμεων ασφαλείας, «τουλάχιστον ένα drone έπεσε πάνω στην πρεσβεία».

Πηγές του πρακτορείου ειδήσεων Reuters στις ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας αναφέρθηκαν σε επίθεση με τουλάχιστον πέντε μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, κάποια από τα οποία έπληξαν την διπλωματική αντιπροσωπεία των ΗΠΑ, στην αυστηρά φυλασσόμενη πράσινη ζώνη της Βαγδάτης.

Κατόπιν, προ ολίγου πηγές του Reuters στις ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας ανέφεραν ότι έγιναν δυο αεροπορικά πλήγματα εναντίον σπιτιού που χρησιμοποιούσε ως αρχηγείο η οργάνωση Χασντ ας Σάαμπι («μονάδες λαϊκής κινητοποίησης») στη συνοικία Τζαντιρίγια της ιρακινής πρωτεύουσας κι υπάρχουν τουλάχιστον δυο νεκροί.

Εν μέσω του πολέμου που εξαπέλυσαν την 28η Φεβρουαρίου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν κι εξαπλώνεται στη Μέση Ανατολή, το γειτονικό Ιράκ μετατρέπεται με τη σειρά του σε πεδίο μάχης. Ένοπλες σιιτικές οργανώσεις, προσκείμενες στην Τεχεράνη, αναλαμβάνουν σχεδόν καθημερινά την ευθύνη για επιθέσεις, κυρίως με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, εναντίον αμερικανικών διπλωματικών, στρατιωτικών ή πετρελαϊκών εγκαταστάσεων, ενώ μέλη τους γίνονται στόχοι αεροπορικών πληγμάτων, αποδιδόμενων στις αμερικανικές ή στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.