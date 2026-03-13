Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Μία ακόμα νύχτα κόλασης σε Ισραήλ, Ιράν και Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι στοχοποίησε κέντρα διοίκησης του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν, σε σειρά αεροπορικών βομβαρδισμών στη Βηρυτό και στον νότιο Λίβανο.

Λίγη ώρα νωρίτερα, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο στρατός του οδεύει να «συντρίψει το Ιράν και τη Χεζμπολάχ», κρίνοντας πως θα ήταν προτιμότερο η κυβέρνηση του Λιβάνου να «αναλάβει» να χειριστεί το σιιτικό κίνημα.

Ο ισραηλινός στρατός «έπληξε κέντρα διοίκησης της Χεζμπολάχ, όπου επιχειρούσαν τρομοκράτες της Χεζμπολάχ για να διεξάγουν τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον του κράτους του Ισραήλ και των πολιτών του», διατείνεται ανακοινωθέν του που δημοσιοποιήθηκε μέσω Telegram.

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε τις πρώτες πρωινές ώρες εναντίον νέου κύματος ιρανικών πυραύλων που κατευθύνονται προς το κράτος του Ισραήλ, παροτρύνοντας τον πληθυσμό στις περιοχές που απειλούνται να σπεύσει σε καταφύγια.

«Πριν από λίγο, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εντόπισαν πυραύλους εκτοξευθέντες από το Ιράν προς την κατεύθυνση του κράτους του Ισραήλ. Συστήματα (αντιαεροπορικής) άμυνας επιχειρούν για την αναχαίτιση της απειλής», ανέφερε σε τυποποιημένο ανακοινωθέν του το οποίο δημοσιοποίησε μέσω Telegram.

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες την «αναχαίτιση και την καταστροφή» δεκάδων μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, με αλλεπάλληλα ανακοινωθέντα του μέσω X.

Κατά το υπουργείο, «αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν» αρχικά 12, κατόπιν 9 και 7 drones, καθώς το βασίλειο γίνεται στόχος ιρανικών πληγμάτων αντιποίνων, ιδίως εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων, από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Επιπλέον, επίθεση με drone που πιστεύεται ότι προέρχονταν από το Ιράν προκάλεσαν τον τραυματισμό έξι Γάλλων στρατιωτών σε βάση στο Ερμπίλ του Ιράκ.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ένα γαλλικό ελικόπτερο έπιασε φωτιά μετά την επίθεση. Πρόκειται για κοινή βάση της Γαλλίας και των Πεσμεργκά στο Μαχμούρ του ιρανικού Κουρδιστάν.

Τέλος, μέσα σε αυτό το κλίμα, η επικεφαλής της αυστραλιανής διπλωματίας διέταξε τους μη απόλυτα απαραίτητους δημόσιους λειτουργούς να φύγουν αμέσως από το Ισραήλ και από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, εξαιτίας της «επιδείνωσης της κατάστασης ασφαλείας» στη Μέση Ανατολή, καθώς ο πόλεμος που μαίνεται διανύει τη 14η ημέρα του.

Αντίθετα, όσα μέλη του προσωπικού κρίνονται απόλυτα απαραίτητα «θα παραμείνουν επιτόπου για να υποστηρίξουν τους Αυστραλούς που το χρειάζονται», σημείωσε η υπουργός Εξωτερικών Πένι Γουόνγκ μέσω X, παροτρύνοντας ταυτόχρονα όλους τους συμπατριώτες της στην περιοχή να «φύγουν από τη Μέση Ανατολή εάν μπορούν και είναι ασφαλές να το κάνουν».

Σύμφωνα με την Καμπέρα, ως αυτό το στάδιο κάπου 2.600 Αυστραλοί, από το σύνολο των 115.000 υπηκόων της χώρας που βρίσκονται επί του παρόντος στη Μέση Ανατολή, έχουν επιστρέψει στην πατρίδα τους.