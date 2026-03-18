Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Μπαράζ εκρήξεων σε Ισραήλ και Λίβανο

Δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη κοντά στο Τελ Αβίβ, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας, με την ισραηλινή αστυνομία να κάνει λόγο από την πλευρά της για πτώσεις θραυσμάτων ιρανικών πυραύλων που καταρρίφθηκαν στον τομέα.

Το Magen David Adom («Κόκκινο άστρο του Δαυίδ», ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου) δημοσιοποίησε μέσω X εικόνες που δείχνουν κάποιες ζημιές, ιδίως αυτοκίνητο που πήρε φωτιά και συντρίμμια.

Επιπλέον, τουλάχιστον δυο εκρήξεις ακούστηκαν στην Ιερουσαλήμ τις πρώτες πρωινές ώρες, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού ότι εντόπισε την εκτόξευση νέας ομοβροντίας πυραύλων από το Ιράν.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσαν εκρήξεις και είδαν τουλάχιστον δυο λάμψεις στον ουρανό, αφού ενεργοποιήθηκαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας για την «αναχαίτιση της απειλής» των ιρανικών πυραύλων.

Ήχησαν συναγερμοί σε διάφορες συνοικίες της πόλης, ενώ ο στρατός διέταξε τους πολίτες να σπεύσουν σε καταφύγια.

Rockets fired from Lebanon toward northern Israel and Hadera: footage shows interception attempts over Haifa pic.twitter.com/1GhQHuQIdX — Open Source Intel (@Osint613) March 17, 2026

Η ισραηλινή αστυνομία ανέφερε προχθές Δευτέρα ότι θραύσματα πυραύλων του Ιράν και πυραύλων συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας κατέπεσαν στην παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ, ιδίως σε μικρή απόσταση από το ισλαμικό τέμενος αλ Ακσά και τη βασιλική του Ναού της Αναστάσεως.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες Τρίτη το βράδυ ότι εξαπέλυσε προληπτικά βομβαρδισμούς στον Λίβανο, στοχοποιώντας εκτοξευτήρες της Χεζμπολάχ, σιιτικού κινήματος προσκείμενου στο Ιράν, μετά την ενεργοποίηση σειρήνων συναγερμού στο βόρειο Ισραήλ.

«Κατά τη διάρκεια της τελευταίας ώρας, η πολεμική αεροπορία έπληξε εκτοξευτήρες (σ.σ. ρουκετών ή πυραύλων) και τρομοκράτες της Χεζμπολάχ σε διάφορες περιοχές του Λιβάνου, στο πλαίσιο προσπαθειών με σκοπό να εμποδιστούν και να αντιμετωπιστούν πυρά προς την κατεύθυνση» του Ισραήλ, ανέφερε σε ανακοινωθέν του.

Νωρίτερα, ανακοίνωσε ότι «εντόπισε εντατικοποίηση των προετοιμασιών» της Χεζμπολάχ ενόψει «της εκτόξευσης ομοβροντιών ρουκετών προς την κατεύθυνση του κράτους του Ισραήλ τις επόμενες ώρες».

Breaking: An Israeli airstrike targeted the city of Nabatieh, southern Lebanon. pic.twitter.com/mRjIiEZBBJ — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) March 17, 2026

Πρόσθεσε ότι «ταχείες (και) συντονισμένες» επιδρομές του έγιναν προτού προχωρήσει σε εκτοξεύσεις η Χεζμπολάχ.

Σειρήνες συναγερμού ήχησαν επανειλημμένα χθες βράδυ σε τομείς του βόρειου Ισραήλ.

Με αλλεπάλληλες ανακοινώσεις της, η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε πως προχώρησε σε μεγάλο κύμα ταυτόχρονων επιθέσεων εναντίον του βόρειου Ισραήλ.

Lebanese media report several Israeli airstrikes across southern Lebanon and the Beqaa Valley, coinciding with dozens of Hezbollah launches at northern Israel, including short-ranged missiles. pic.twitter.com/fbE21mrgTE — Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) March 17, 2026

Το κίνημα διαβεβαίωσε ότι μαχητές του εκτόξευσαν ρουκέτες και πυραύλους, που παρουσίασε ως εξελιγμένους, εναντίον περίπου δέκα ισραηλινών πόλεων και στρατιωτικών βάσεων, συμπεριλαμβανομένων αεροπορικών και ναυτικών.

Ανέφερε ακόμη ότι εξαπέλυσε μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης εναντίον θέσεων στο βόρειο Ισραήλ και ρουκέτες εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων στον νότιο Λίβανο, ταυτόχρονα με το πρώτο κύμα επιθέσεων κι αμέσως μετά.