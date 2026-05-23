Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ξανά στο Ιράν απεσταλμένος του Πακιστάν

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του Πακιστάν, χώρας που αποπειράται να μεσολαβήσει στον πόλεμο ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, έφτασε χθες Παρασκευή στην Τεχεράνη, στο πλαίσιο της αναζήτησης συμφωνίας που θα έβαζε τέλος στον πόλεμο, με φόντο την απειλή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να διατάξει να ξαναρχίσουν οι βομβαρδισμοί, να συνεχιστεί η ένοπλη σύρραξη η οποία κλονίζει την παγκόσμια οικονομία.

«Ο στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ αφίχθη στην Τεχεράνη στο πλαίσιο των μεσολαβητικών προσπαθειών σε εξέλιξη», ανέφεραν οι ένοπλες δυνάμεις του Πακιστάν με δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησαν χθες βράδυ.

Αλλά οι πληροφορίες τόσο από την Ουάσιγκτον όσο και από την Τεχεράνη δεν αφήνουν να εννοηθεί πως επίκειται άμεσα συμφωνία.

Πρόκειται για τη «συνέχιση της διπλωματικής διαδικασίας» και «δεν μπορούμε απαραιτήτως να πούμε ότι αυτό σημαίνει πως έχουμε φθάσει σε σημείο καμπής, ή ότι η κατάσταση είναι αποφασιστική», μετρίασε ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγαεΐ μιλώντας στην κρατική τηλεόραση.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΥΠΕΞ, οι διαφωνίες παραμένουν «βαθιές» και εκκρεμεί να διευθετηθούν «σημαντικά ζητήματα»: ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ και ο αμερικανικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών, απαρίθμησε, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

Σε αυτό το στάδιο η πτυχή του προγράμματος πυρηνικής ενέργειας του Ιράν, για το οποίο υπάρχει επίσης μεγάλη απόσταση ανάμεσα στα μέρη, δεν συγκαταλέγεται στα ζητήματα προς άμεση επίλυση, επέμεινε.