Πόλεμος στην Ουκρανία: «Σύννεφα» στο σχέδιο Τραμπ από Πούτιν και Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν πρόκειται να συμφωνήσει σε παραχώρηση ουκρανικών εδαφών στη Ρωσία με αντάλλαγμα την ειρήνη, δήλωσε ο προσωπάρχης του ουκρανού προέδρου, ο Αντρίι Γερμάκ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο αμερικανικό περιοδικό Atlantic η οποία δημοσιεύτηκε χθες.

«Όσο ο Ζελένσκι είναι πρόεδρος της Ουκρανίας, κανείς δεν πρέπει να περιμένει πως θα παραχωρήσουμε εδάφη. Δεν θα υπογράψει (συμφωνία για) παραχώρηση εδαφών», δήλωσε ο Γερμάκ, συμπληρώνοντας πως «κανένας άνθρωπος με σώας τας φρένας» δεν θα έκανε κάτι τέτοιο.

Παράλληλα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν έθεσε προϋποθέσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ζητώντας την αναγνώριση της κυριαρχίας της Ρωσίας στην Κριμαία και το Ντονμπάς.

Ο Ρώσος πρόεδρος χαρακτήρισε τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι «παράνομο» λόγω μη διεξαγωγής εκλογών, καθιστώντας νομικά αδύνατη την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας.

Χωρίς να κλείνει εντελώς την πόρτα του διαλόγου, η Μόσχα δια στόματος Βλαντίμιρ Πούτιν φαίνεται ανυποχώρητη έναντι μιας σειράς αξιώσεων που έχει από το Κίεβο και τονίζει ότι θα πετύχει τους στόχους της έστω και με στρατιωτικά μέσα.