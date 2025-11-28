Μενού

Πόλεμος στην Ουκρανία: «Σύννεφα» στο σχέδιο Τραμπ από Πούτιν και Ζελένσκι

Οι πρόεδροι της Ουκρανίας και της Ρωσίας με δηλώσεις που έκαναν τις τελευταίες ώρες μεγαλώνουν την αγωνία σχετικά με το αν ευοδωθεί το σχέδιο του Τραμπ για ειρήνη.

Καταστροφές στη Κοστιαντίνιβκα της Ουκρανίας
Καταστροφές στην Ουκρανία | AP
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν πρόκειται να συμφωνήσει σε παραχώρηση ουκρανικών εδαφών στη Ρωσία με αντάλλαγμα την ειρήνη, δήλωσε ο προσωπάρχης του ουκρανού προέδρου, ο Αντρίι Γερμάκ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο αμερικανικό περιοδικό Atlantic η οποία δημοσιεύτηκε χθες.

«Όσο ο Ζελένσκι είναι πρόεδρος της Ουκρανίας, κανείς δεν πρέπει να περιμένει πως θα παραχωρήσουμε εδάφη. Δεν θα υπογράψει (συμφωνία για) παραχώρηση εδαφών», δήλωσε ο Γερμάκ, συμπληρώνοντας πως «κανένας άνθρωπος με σώας τας φρένας» δεν θα έκανε κάτι τέτοιο.

Παράλληλα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν έθεσε προϋποθέσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ζητώντας την αναγνώριση της κυριαρχίας της Ρωσίας στην Κριμαία και το Ντονμπάς.

Ο Ρώσος πρόεδρος χαρακτήρισε τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι «παράνομο» λόγω μη διεξαγωγής εκλογών, καθιστώντας νομικά αδύνατη την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας.

    Χωρίς να κλείνει εντελώς την πόρτα του διαλόγου, η Μόσχα δια στόματος Βλαντίμιρ Πούτιν φαίνεται ανυποχώρητη έναντι μιας σειράς αξιώσεων που έχει από το Κίεβο και τονίζει ότι θα πετύχει τους στόχους της έστω και με στρατιωτικά μέσα.

