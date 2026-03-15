Πόλεμος στο Ιράν: Στα 12 δισ. δολάρια ο «λογαριασμός» των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων

Το υπέρογκοκόστος των πολεμικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν επισημαίνει σε αναφορά του Αμερικανός αξιωματούχος αποκαλύπτοντας ότι σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία έχουν κοστίσει 12 δισεκατομμύρια δολάρια.

«Το τελευταίο ποσό για το οποίο ενημερώθηκα ήταν 12 δισεκατομμύρια», δήλωσε ο διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου των ΗΠΑ, Κέβιν Χάσετ μιλώντας στην εκπομπή «Face the Nation» του CBS News.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Πενταγώνου, που υποβλήθηκαν στο Κογκρέσο, ο πόλεμος θα κόστιζε 11,3 δισεκατομμύρια δολάρια την πρώτη εβδομάδα των στρατιωτικών. Ο Χάσετ δεν διευκρίνισε το χρονικό πλαίσιο για τις δαπάνες των 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ερωτηθείς αν οι ΗΠΑ θα χρειαστούν να ζητήσουν περισσότερα χρήματα από το Κογκρέσο, ο Χάσετ απάντησε: «Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ό,τι χρειαζόμαστε. Το αν θα πρέπει να απευθυνθούμε ξανά στο Κογκρέσο για περισσότερα χρήματα είναι κάτι που πιστεύω ότι θα εξετάσουν ο Ρας Βοτ και το OMB, αναφερόμενος στο Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού των Ηνωμένων Πολιτειών.

