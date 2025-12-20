Πόλεμος των ΗΠΑ κατά του ISIS: Χτυπήθηκαν πάνω από 70 στόχοι στη Συρία

Ο στρατός των ΗΠΑ έπληξε «πάνω από 70 στόχους σε πολλαπλές τοποθεσίες στην κεντρική Συρία», αναπτύσσοντας «αεροσκάφη, ελικόπτερα και πυροβολικό», ανακοίνωσε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») χθες Παρασκευή (μετά τις 02:00 ώρα Ελλάδας).

Διευκρίνισε ότι η επιχείρηση άρχισε στις 16:00 (ώρα Ουάσιγκτον· 23:00 ώρα Ελλάδας) και ότι εξαπολύθηκαν «πάνω από 100 πυρομαχικά ακριβείας» εναντίον θέσεων της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

Tonight, U.S. and Jordanian forces struck 70+ ISIS targets in Syria with 100+ precision munitions. Peace through strength. pic.twitter.com/XWWvfqBBFT — U.S. Central Command (@CENTCOM) December 20, 2025

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε νωρίτερα μέσω Truth Social ότι βρίσκονται σε εξέλιξη «πολύ βαριά αντίποινα», αναφερόμενος σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Συρία εναντίον της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), έπειτα από την επίθεση πριν από σχεδόν μια εβδομάδα η οποία στοίχισε τη ζωή σε δυο μέλη των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ και διερμηνέα.

«Πλήττουμε πολύ δυνατά οχυρά του ΙΚ» στη συριακή επικράτεια, ανέφερε ο κ. Τραμπ, ενώ λίγη ώρα νωρίτερα το Πεντάγωνο έκανε γνωστή την έναρξη «μαζικής» επιχείρησης.

CENTCOM forces launched fighter jets, attack helicopters and other assets to conduct the large-scale strike. pic.twitter.com/3szSo2u5rm — U.S. Central Command (@CENTCOM) December 19, 2025