Νόμος του Ισραήλ που διέπει τις ξένες ΜΚΟ χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο για την απόρριψη των αιτήσεών τους για βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με επιστολή που υπογράφεται από περισσότερες από εκατό οργανώσεις.

Εντάσεις χαρακτηρίζουν τις σχέσεις ανάμεσα στις μη κυβερνητικές οργανώσεις που υποστηρίζονται από το εξωτερικό και την ισραηλινή κυβέρνηση από καιρό, καθώς οι ισραηλινές αρχές τις κατηγορούν συχνά για μεροληπτική στάση.

Οι δύσκολες αυτές σχέσεις έγιναν ακόμη πιο τεταμένες μετά την επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ που πυροδότησε την εισβολή του Ισραήλ που σκόρπισε τον όλεθρο στην Γάζα, κατά το ΑΜΠΕ.

Ισραήλ: Η καταγγελία των ΜΚΟ

«Οι ισραηλινές αρχές έχουν απορρίψει τις αιτήσεις δεκάδων μη κυβερνητικών οργανώσεων για την μεταφορά ειδών πρώτης ανάγκης στην Γάζα, με τη αιτιολογία ότι οι οργανώσεις αυτές δεν έχουν την άδεια να προσφέρουν βοήθεια», αναφέρεται στο κείμενο.

Η επιστολή, που υπογράφεται από οργανώσεις όπως η Oxfam κι οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, καταγγέλλει ότι τουλάχιστον 60 αιτήσεις για τον πολιορκημένο παλαιστινιακό θύλακα έχουν απορριφθεί μόνο από τον Ιούλιο.

Ως παράδειγμα αναφέρεται η μκο Anera που έχει στην διάθεσή της προμήθειες αξίας άνω των 7 εκατομμυρίων δολαρίων, έτοιμες να εισέλθουν στην Γάζα, ανάμεσά τους 744 τόνους ρυζιού, που επαρκούν για έξι εκατομμύρια γεύματα.

Το φορτίο παραμένει μπλοκαρισμένο στο Ασντόντ, σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από τον θύλακα. Το ίδιο ισχύει για τις οργανώσεις Care και Oxfam που αδυνατούν να μεταφέρουν στην Γάζα διαθέσιμες προμήθειες αξίας 1,5 και 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε τον Μάρτιο νέο πακέτο κανόνων που πλαισιώνουν την λειτουργία των ξένων μκο που συνεργάζονται με τους Παλαιστίνιους.

Η διαπίστευσή τους μπορεί να απορριφθεί αν οι αρχές θεωρήσουν ότι μία οργάνωση αρνείται τον δημοκρατικό χαρακτήρα του Ισραήλ ή «υπόσχεται εκστρατείες απονομιμοποίησης» κατά του εβραϊκού κράτους..

Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις δηλώνουν ότι οι νέοι αυτοί κανόνες αφήνουν αβοήθητους τους Παλαιστίνιους.

«Αποστολή μας είναι να σώσουμε ζωές, αλλά εξαιτίας των περιορισμών που συνδέονται με την αδειοδότηση, οι πολίτες μένουν χωρίς τροφή, φάρμακα και την προστασία που έχουν επειγόντως ανάγκη», δηλώνει ο Jolien Veldwijk, διευθυντής της μκο Care dans les Τerritoires Palestiniens.

«Σήμερα, οι φόβοι των διεθνών μκο επαληθεύονται: το σύστημα αδειοδότησης χρησιμοποιείται πλέον για τον περαιτέρω αποκλεισμό της βοήθειας και για την άρνηση της τροφής και των φαρμάκων εν μέσω του χειρότερου σεναρίου λιμού», καταγγέλλεται στην επιστολή.