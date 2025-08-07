Πόλη στην Ισπανία απαγόρευσε μουσουλμανικές τελετές προκαλώντας αντιδράσεις

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση μίας πόλης στην Ισπανία που απαγόρευσε τον εορτασμό των μουσουλμανικών τελετών σε δημόσια θέα, σε μία τεταμένη περίοδο για την περιοχή, μετά τις βίαιες αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις.

Ο συγκεκριμένος δήμος στην Ισπανία, όπως αναφέρουν σχετικά τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, απαγόρευση τη τη χρήση δημόσιων εγκαταστάσεων, όπως δημοτικά κέντρα και γυμναστήρια, για τον εορτασμό θρησκευτικών εορτών όπως το Eid al-Fitr , που σηματοδοτεί το τέλος του Ραμαζανιού και το Eid al-Adha.

Η απόφαση ελήφθη από το δημοτικό συμβούλιο της Χουμίγια (Jumilla), στην περιοχή της Μούρθια, με πρωτοβουλία του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος (PP). Τη στήριξή του προσέφερε εμμέσως το ακροδεξιό κόμμα Vox, το οποίο απείχε από την ψηφοφορία, ενώ οι τοπικές αριστερές παρατάξεις καταψήφισαν την πρόταση.

Spanish town bans Muslim religious festivals deemed 'alien to our identity' https://t.co/4qPErcd3QZ — Daily Mail (@DailyMail) August 7, 2025

Ισπανία: Τι προβλέπει η απόφαση

Σύμφωνα με την απόφαση «οι δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται για θρησκευτικές, πολιτιστικές ή κοινωνικές εκδηλώσεις ξένες προς την ταυτότητά μας, εκτός εάν διοργανώνονται από τις τοπικές αρχές».

Το τοπικό παράρτημα του Vox πανηγύρισε την ψήφιση του μέτρου στα social media, γράφοντας: «Χάρη στο Vox πέρασε το πρώτο μέτρο απαγόρευσης ισλαμικών εορτών σε δημόσιους χώρους της Ισπανίας. Η Ισπανία είναι και θα είναι για πάντα γη χριστιανική».

Με τη σειρά τους μουσουλμανικές οργανώσεις καταγγέλλουν την απόφαση κάνοντας λόγο για ισλαμοφοβικό μέτρο, με τον πρόεδρο της Ισπανικής Ομοσπονδίας Ισλαμικών Οργανώσεων να δηλώνει στην El País: «Δεν στοχοποιούν άλλες θρησκείες, μόνο τη δική μας. Ειλικρινά, για πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια νιώθω φόβο για το τι συμβαίνει στην Ισπανία».

Με πληροφορίες από Daily Mail