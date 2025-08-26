Politico: Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» στην Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διερευνά πιθανή κατάχρηση τουλάχιστον 11,9 εκατομμυρίων ευρώ από κονδύλια της ΕΕ σε ένα πρόγραμμα ανακύκλωσης στην Ελλάδα, καθώς η γνωστή δυσκολία της χώρας να ανταποκριθεί στα πρότυπα διαχείρισης αποβλήτων των Βρυξελλών δεν δείχνει σημάδια να τελειώσει, αναφέρει σε σχετικό του άρθρο το Politico.

Η έρευνα αποτελεί συνέχεια εκθέσεων, που ανατέθηκαν από την ΕΕ σε Έλληνες ελεγκτές, οι οποίοι διαπίστωσαν παρατυπίες όσον αφορά το κόστος του προγράμματος και τον τρόπο λειτουργίας του, συνεχίζει το Politico.

Μία από τις εκθέσεις, την οποία έχει στην κατοχή του το POLITICO, διαπίστωσε διάφορα προβλήματα στον τρόπο λειτουργίας των κέντρων ανακύκλωσης, μεταξύ των οποίων η πλήρης έλλειψη ελέγχου όσον αφορά τη διακίνηση των απορριμμάτων που συλλέγονται.

Σπιτάκι ανακύκλωσης | Eurokinissi

Politico: Τι εξετάζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Ελλάδα

Η έρευνα της ΕΕ, υπό την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, έρχεται σε συνέχεια των μακροχρόνιων προβλημάτων της Ελλάδας με την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τη διαχείριση των αποβλήτων, τα οποία έχουν οδηγήσει στην επιβολή τεράστιων προστίμων στη μεσογειακή χώρα, συνεχίζει το Politico.

Το εν λόγω έργο αποτελείται από μια σειρά «μονάδων ανακύκλωσης» ή κιόσκια που κατασκευάστηκαν από την ελληνική εταιρεία ανακύκλωσης TEXAN και είναι διασκορπισμένα σε όλη την Αττική, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Οι κάτοικοι της περιοχής μπορούν να λάβουν χρήματα για την ανακύκλωση πλαστικών, μεταλλικών και γυάλινων αντικειμένων που δεν είναι συσκευασίες σε αυτά τα περίπτερα.

«Δεν υπάρχουν πληροφορίες από την [οργανισμό διαχείρισης αποβλήτων της Αττικής] EDSNA σχετικά με το τι συμβαίνει με τα απόβλητα μετά τη συλλογή τους, εκτός από μια έκθεση σχετικά με την τοποθέτησή τους σε αποθηκευτικό χώρο της TEXAN για το έτος 2023», αναφέρεται στην έκθεση που έχει στην κατοχή του το POLITICO, προσθέτοντας ότι δεν έχουν εγκατασταθεί όλες οι αποθηκευτικές μονάδες.

Η έρευνα της ΕΔΔΠ βασίζεται στα πορίσματα των εκθέσεων της επιτροπής ελέγχου, μεταξύ άλλων εγγράφων, σύμφωνα με αξιωματούχο που έχει γνώση της υπόθεσης. Το έργο ύψους 220 εκατομμυρίων ευρώ συγχρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ μέσω ενός ευρωπαϊκού επιχειρησιακού προγράμματος.

Το 2023, η επιτροπή οικονομικού ελέγχου επέβαλε στην EDSNA πρόστιμο ύψους 2,9 εκατομμυρίων ευρώ για επιστροφή χρημάτων, αφού διαπίστωσε «σοβαρές παρατυπίες» στη σύμβαση αγοράς που ανατέθηκε στην TEXAN.

Κάδος απορριμάτων | Eurokinissi / Γιώργος Κονταρίνης

Η εταιρεία είχε κερδίσει τον διαγωνισμό για το έργο, παρά το γεγονός ότι είχε υποδείξει ότι τα περίπτερα θα ήταν περίπου πέντε φορές πιο ακριβά από ό,τι θα κόστιζαν με βάση τις τιμές της αγοράς.

«Δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί εάν η EDSNA διερεύνησε ποιο θα ήταν το λογικό κόστος για τα κέντρα ανακύκλωσης, δεδομένου ότι η έρευνα αγοράς που διεξήγαγε και στην οποία αναφέρθηκε, δεν αφορούσε τουλάχιστον δύο ανεξάρτητες [εταιρείες], αλλά δύο [εταιρείες] με κοινό συμφέρον και αποκλειστική σχέση, οι οποίες στη συνέχεια, φυσικά, υπέβαλαν τη μοναδική προσφορά στον εν λόγω διαγωνισμό και κέρδισαν τη σύμβαση», ανέφερε ξεχωριστή έκθεση.

Μετά τον δεύτερο έλεγχο, που ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο και αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά από την «Καθημερινή», επιβλήθηκε δεύτερο πρόστιμο ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ, το μισότου ποσού των κονδυλίων της ΕΕ που χρησιμοποιήθηκαν για τα κέντρα ανακύκλωσης στις τρεις περιφέρειες, όπως σημειώνεται στην έκθεση.