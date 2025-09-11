Politico: Μυστική συνάντηση των πλουσιότερων χωρών της ΕΕ για τον προϋπολογισμό

Οι χώρες της Βόρειας Ευρώπης συγκεντρώνονται στη Βιέννη, στην Αυστρία την Πέμπτη για να δημιουργήσουν ένα κοινό μέτωπο ενόψει δύο ετών έντονων διαπραγματεύσεων για τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ.

Είναι η πρώτη φορά που κορυφαίοι αξιωματούχοι από τις πλουσιότερες χώρες της ΕΕ - συμπεριλαμβανομένων της Γαλλίας, της Γερμανίας και των Σκανδιναβικών χωρών - συγκεντρώνονται στην ίδια αίθουσα για να χαράξουν μια στρατηγική σχετικά με την αμφιλεγόμενη πρόταση προϋπολογισμού ύψους 1,816 τρισεκατομμυρίων ευρώ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο στόχος είναι να συγκροτηθεί ένα μπλοκ ενόψει των συνομιλιών με χώρες όπως η Πολωνία, η Ισπανία και η Ιταλία που τάσσονται υπέρ υψηλότερων δαπανών, ιδίως στη γεωργία και τη χρηματοδότηση των φτωχότερων περιοχών.

Από την παρουσίαση του προϋπολογισμού στις 16 Ιουλίου, οι αξιωματούχοι είχαν τον απαραίτητο χρόνο για να ξεφυλλίσουν εκατοντάδες σελίδες και να αρχίσουν να υπολογίζουν πόσα χρήματα θα κερδίσουν και θα χάσουν από το νέο σχέδιο δαπανών της Επιτροπής.

Οι επίσημες διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό μόλις που έχουν ξεκινήσει, αλλά στο παρασκήνιο, δημόσιοι υπάλληλοι από χώρες με παρόμοιο τρόπο σκέψης ήδη συνωμοτούν. Οι υπουργοί δεν θα παραστούν στη συνάντηση στη Βιέννη — θα συζητήσουν στη συνέχεια τον προϋπολογισμό τον Οκτώβριο σε συνάντηση σε επίπεδο ΕΕ.

Σε κάθε διαπραγμάτευση για τον προϋπολογισμό, χώρες με παρόμοια συμφέροντα συνεργάζονται για να αναπτύξουν κοινές γραμμές επίθεσης, να πραγματοποιήσουν κοινές συναντήσεις με την Επιτροπή και να κατανείμουν πρακτικά καθήκοντα, όπως η δοκιμή των τύπων που κατανέμουν τα χρήματα.

Ο απώτερος στόχος είναι να ξεπεραστεί το αντίπαλο στρατόπεδο, να κερδηθούν οι διαπραγματεύσεις και να οδηγηθεί ο γιγαντιαίος προϋπολογισμός της ΕΕ πιο κοντά στις προτεραιότητές τους.

«Από ποδοσφαιρικούς όρους, αυτό είναι ένα στημένο παιχνίδι. Είναι κάτι φυσιολογικό», δήλωσε στο POLITICO ο Πολωνός βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Γιάνους Λεβαντόφσκι, ο οποίος διετέλεσε επίτροπος προϋπολογισμού της ΕΕ από το 2010 έως το 2014.

Τα δύο «μεγάλα στρατόπεδα»

Αντί να αγωνίζεται ο καθένας για τον εαυτό του, οι 27 χώρες της ΕΕ συνενώνονται σε δύο μεγάλα στρατόπεδα.

Από τη μία πλευρά βρίσκονται οι εύποροι «καθαροί συνεισφέροντες» — από τη Σουηδία έως τη Γαλλία — οι οποίοι συνεισφέρουν περισσότερα από όσα λαμβάνουν από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και γενικά τάσσονται υπέρ ενός πιο περιορισμένου ταμείου.

Το αντίπαλο στρατόπεδο, γνωστό ως Φίλοι της Συνοχής, είναι μια ευρεία συμμαχία χωρών της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Πολωνίας, που τάσσονται υπέρ ενός μεγαλύτερου προϋπολογισμού — ειδικά όταν πρόκειται για «ταμεία συνοχής» που υποστηρίζουν φτωχότερες περιοχές σε ολόκληρο το μπλοκ.

«Όπως τόσα πολλά πράγματα στον κόσμο, το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο [Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ορίζεται από την οικονομία, αλλά από την ιστορία», δήλωσε ο Stefan Imhof, γενικός γραμματέας του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομικών της Αυστρίας, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Υπάρχουν προφανείς διαφορές εντός κάθε στρατοπέδου. Για παράδειγμα, η Γαλλία και η Ολλανδία, οι οποίες πληρώνουν καθαρά τα χρέη, έχουν εντελώς διαφορετικές ατζέντες σε θέματα όπως το χρέος σε επίπεδο ΕΕ, κάτι που υποστηρίζει το Παρίσι και αντιτίθεται η Χάγη.

Στο ζήτημα των γεωργικών επιδοτήσεων, η Γαλλία είναι περισσότερο ευθυγραμμισμένη με την Πολωνία που δαπανά πολλά παρά με τα μέλη της δικής της ομάδας.

Ωστόσο, οι χώρες προσπαθούν να επιλύσουν τέτοιες διαφορές εντός των αντίστοιχων ομάδων τους, όπου καταλήγουν σε βασικές θέσεις, όπως το ποιο θα πρέπει να είναι το συνολικό μέγεθος του προϋπολογισμού.

Η συνεδρίαση της ομάδας στη Βιέννη την Πέμπτη θα διεξαχθεί από τις δύο δυνάμεις της ΕΕ.

Πηγή: Politico