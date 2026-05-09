Politico: «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ποντάρει στο MAGA, τη στιγμή που η ΕΕ κρατά αποστάσεις από τις ΗΠΑ»

Θέμα στο Politico έγινε η Ελλάδα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης με φόντο της σχέσεις ΗΠΑ - Ελλάδας. Η χώρα μας παρουσιάζεται ως μια από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες που ενισχύουν συστηματικά τους δεσμούς τους με τον Ντόναλντ Τραμπ και το πολιτικό του περιβάλλον, την ώρα που μεγάλο μέρος της Ευρώπης κρατά αποστάσεις.

Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη αναφέρεται στο ρεπορτάζ, ότι επιχειρεί να αναδείξει τη συμβολή της αρχαίας ελληνικής σκέψης στη διαμόρφωση των ιδεών των ιδρυτών των ΗΠΑ και εμφανίζεται θετική σε μια πιθανή επίσκεψη του Τραμπ στην Αθήνα, ακόμη και με μια συμβολική ομιλία στην Ακρόπολη στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 250 χρόνια από την αμερικανική ανεξαρτησία.

«Θα το θέλαμε όλοι αυτό, έτσι δεν είναι;» είπε και η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα με φόντο μια επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα.

Σε γεωπολιτικό επίπεδο, η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες ως βασικό στρατηγικό εταίρο και εγγυητή ασφάλειας απέναντι στην Τουρκία. Η συνεργασία αυτή ενισχύεται μέσα από στρατιωτικές συμφωνίες, αμερικανική παρουσία σε βάσεις και διευκολύνσεις, καθώς και μέσα από επενδύσεις σε κρίσιμες υποδομές, όπως λιμάνια και ενεργειακά έργα. Η Αθήνα επιδιώκει επίσης να προσελκύσει ακόμη περισσότερα αμερικανικά κεφάλαια, εδραιώνοντας έναν ισχυρό οικονομικό άξονα με τις ΗΠΑ.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον ρόλο της Αμερικανίδας πρέσβειρας στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία εμφανίζεται ως ενεργός υποστηρικτής της ενίσχυσης της αμερικανικής επιρροής στην Ελλάδα. Μέσα από δημόσιες τοποθετήσεις και επαφές με την ελληνική πολιτική ηγεσία, προωθεί ανοιχτά την αμερικανική παρουσία στην περιοχή και έχει εκφράσει σκληρές θέσεις απέναντι στην κινεζική επιρροή, προκαλώντας πολιτικές αντιδράσεις στο εσωτερικό της χώρας.

Τέλος, το κείμενο περιγράφει μια σταδιακή ιδεολογική σύγκλιση τμημάτων της ελληνικής πολιτικής σκηνής με το αμερικανικό κίνημα MAGA, ιδιαίτερα σε θέματα όπως η μετανάστευση, η εθνική ταυτότητα και οι πολιτισμικές αξίες. Παράλληλα, παρουσιάζεται η Ελλάδα ως μέρος μιας ευρύτερης γεωπολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, όπου η ενίσχυση των αμερικανικών συμμαχιών στην Ανατολική Μεσόγειο αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία.