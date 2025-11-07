Politico: Ο Ρούμπιο αποκάλυψε ότι ο Βανς ίσως να είναι ο «επόμενος Τραμπ» - Τα σενάρια για τη διαδοχή

Ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο λέει κατ' ιδίαν σε έμπιστους αξιωματούχους ότι ο Τζει Ντι Βανς είναι ο επικρατέστερος υποψήφιος στις ΗΠΑ για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών το 2028.

Η αποκάλυψη έγινε από το Politico, το οποίο μάλιστα αναφέρει ότι ο Ρούμπιο ότι θα υποστήριζε τον αντιπρόεδρο εάν επέλεγε να θέσει υποψηφιότητα.

Τα κατ' ιδίαν σχόλια του Ρούμπιο αποτελούν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι ήδη παίζουν μια μάχη διαδοχής μετά τον Τραμπ, λιγότερο από ένα χρόνο μετά την έναρξη της θητείας του προέδρου.

«Ο Μάρκο ήταν πολύ σαφής ότι ο Τζέι Ντι Ντι θα είναι ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών, αν το θέλει», δήλωσε ένα άτομο κοντά στον υπουργό Εξωτερικών, σημειώνοντας ότι ο Ρούμπιο έχει εκφράσει αυτό το συναίσθημα ιδιωτικά και δημόσια.

«Θα κάνει ό,τι μπορεί για να υποστηρίξει τον αντιπρόεδρο σε αυτή την προσπάθεια», δήλωσε το άτομο κοντά στον Ρούμπιο, το οποίο έλαβε ανωνυμία για να μοιραστεί τις ιδιωτικές συνομιλίες του υπουργού Εξωτερικών.

Σενάρια για κυβέρνηση με πρόεδρο Βανς και αντιπρόεδρο Ρούμπιο

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα ονομάσει τον Βανς και τον Ρούμπιο ως τους δύο πιο πιθανούς διαδόχους του, μάλιστα υπαινίχθηκε την περασμένη εβδομάδα ότι το ζευγάρι θα πρέπει να είναι υποψήφιο με το ίδιο ψηφοδέλτιο. Και οι δύο άνδρες έχουν επιμείνει ότι είναι καλοί φίλοι και δεν υπάρχει αντιπαλότητα, ακόμη και καθώς αυξάνονται οι εικασίες για το ποιος μπορεί να κληρονομήσει τον μανδύα της MAGA.

«Κανείς δεν περιμένει από τον Μάρκο Ρούμπιο να παραιτηθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο και να αρχίσει να επιτίθεται στον νυν αντιπρόεδρο», δήλωσε ένα δεύτερο άτομο που γνωρίζει τη δυναμική και έλαβε ανωνυμία για να συζητήσει την εξαιρετικά ευαίσθητη κατάσταση. «Πέρα από αυτό, είναι φίλοι».

Ένα τρίτο πρόσωπο κοντά στον Λευκό Οίκο, στο οποίο δόθηκε η ανωνυμία για να μιλήσει ειλικρινά, δήλωσε ότι «η προσδοκία είναι ο Τζει Ντι Βανς ως υποψήφιος πρόεδρος και ο Ρούμπιο ως αντιπρόεδρος».

Ο Βανς είναι το κορυφαίο φαβορί μεταξύ εκείνων που ψήφισαν τον Τραμπ το 2024, σύμφωνα με μια νέα δημοσκόπηση του POLITICO που διεξήχθη στις 18-21 Οκτωβρίου. Το 35% λέει ότι είναι το άτομο που θα ήθελαν περισσότερο να δουν να θέτει υποψηφιότητα για την προεδρία το 2028.

Το ζήτημα της διαδοχής είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους Ρεπουμπλικάνους μετά τις δημοσκοπήσεις που τους δείχνουν να «χάνουν έδαφος».