Politico: Το Πεντάγωνο απειλεί την ΕΕ για να μην προτιμά ευρωπαϊκά όπλα - Το παράδοξο της πολιτικής Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ άσκησε πιέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ανεξαρτητοποιηθεί αμυντικά και να στηριχτεί περισσότερο στις δυνάμεις της, ωστόσο αυτή η πίεση είχε αστερίσκους. Αυτό που εννοούσε ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν: ενισχύστε τις χώρες σας, αλλά με αμερικανικά όπλα, αλλιώς θα υπάρξουν συνέπειες.

Αυτό προκύπτει από τις πιέσεις που ασκεί η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών στην ΕΕ να μην προτιμήσει Ευρωπαίους κατασκευαστές όπλων και να μην περιορίσει τους Αμερικανούς. Σε αντίθετη περίπτωση, θα υπάρξουν αντίποινα.

«Οι ΗΠΑ αντιτίθενται σθεναρά σε αλλαγές στην ντιρεκτίβα που θα περιόριζαν την ικανότητα της αμερικανικής βιομηχανίας να υποστηρίζει ή να συμμετέχει, με άλλο τρόπο, σε εθνικές αμυντικές προμήθειες των κρατών μελών της ΕΕ» ανέφερε η κυβέρνηση των ΗΠΑ, ενόψει της προγραμματισμένης ανανέωσης των κανόνων της ΕΕ περί προμήθειας όπλων.

«Οι προστατευτικές πολιτικές και αυτές που αποκλείουν και πιέζουν τις αμερικανικές εταιρείες από την αγορά - όταν οι μεγαλύτερες αμυντικές εταιρείες της Ευρώπης συνεχίζουν να επωφελούνται σε μεγάλο βαθμό από την πρόσβαση στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών - είναι λάθος πορεία δράσης» προστέθηκε.

Τα τελευταία χρόνια, οι Ευρωπαίοι επιχειρούν να αυξήσουν τα ευρωπαϊκά όπλα στη φαρέτρα τους και να ενημερώσουν τις συμβάσεις προμηθειών της Ένωσης, στον απήχο και της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και τους κινδύνους που αυτή ενέχει για όλη την Ευρώπη.

Για δεκαετίες, η ήπειρος βασιζόταν σε τεράστιο βαθμό σε αμερικανικά οπλικά συστήματα, από τα μαχητικά F-35 έως τους πυραύλους Patriot. Σχεδόν τα δύο τρίτα των εισαγωγών όπλων, γίνονται από τις ΗΠΑ.

Οι νέες απειλές Τραμπ, λοιπόν, έρχονται πάλι να δοκιμάσουν τα όρια της Ευρώπης και θα αποδειχθεί μέχρι ποιο σημείο είναι ικανή να φτάσει για να γυρίσει νέα σελίδα στην αμυντική της πολιτική. Και το παράδοξο είναι πως οι ίδιοι οι Αμερικανοί την οδήγησαν σε αυτή την απόφαση.

Όπως ενημερώνει το Politico, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να παρουσιάσει μία ανανεωμένη οδηγία, με βάση αυτή του 2009, ωστόσο δεν έχει ξεκαθαριστεί εάν θα υπάρχει πρόβλεψη για επιλογή Ευρωπαίων κατασκευαστών ή απλή αναφορά περί προτίμησης της ευρωπαϊκής αγοράς.

Τα αντίποινα των ΗΠΑ

Η Ουάσινγκτον έχει ξεκαθαρίσει πως εάν υπάρξει ξεκάθαρη οδηγία «αγοράστε ευρωπαϊκά», τότε θα υπάρξουν αντίποινα.

«Εάν εφαρμόζονταν ευρωπαϊκά προτιμησιακά μέτρα στους εθνικούς νόμους περί προμηθειών των κρατών μελών, οι Ηνωμένες Πολιτείες πιθανότατα θα επανεξέταζαν όλες τις υπάρχουσες γενικές απαλλαγές και εξαιρέσεις από τους νόμους "Αγοράστε Αμερικανικά" που προβλέπονται ή γίνονται σε συνδυασμό με αυτές» έγραψε το υπουργείο Άμυνας.

Στην πραγματικότητα, όπως εξηγεί το μέσο, αυτό σημαίνει ότι οι ΗΠΑ θα έκλειναν την πρόσβαση σε ευρωπαϊκές εταιρείες.

Εκ των 27 της ΕΕ, οι 19 πρωτεύουσες έχουν τέτοιες ισχύουσες συμφωνίες με την Ουάσινγκτον, που επιτρέπουν ευρωπαϊκές εταιρείες να συναγωνίζονται με το Πεντάγωνο για συγκεκριμένες συμφωνίες.

Σύμφωνα με τις ΗΠΑ, μια ρήτρα «αγοράστε ευρωπαϊκά» για τις εθνικές προμήθειες θα περιόριζε την ελευθερία των πρωτευουσών, θα αποδυνάμωνε το ΝΑΤΟ και θα έθετε σε κίνδυνο την ικανότητα των Ευρωπαίων να επιτύχουν τους στόχους που συμφωνήθηκαν πέρυσι.

Ισχυρίζονται, επίσης, ότι αυτό θα ήταν αντίθετο με τις δεσμεύσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ-ΕΕ που υπογράφηκε το περασμένο καλοκαίρι. Στο κείμενο αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε να αγοράσει περισσότερα αμερικανικά όπλα.