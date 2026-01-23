Politico: Το σχέδιο 800 δισ. δολαρίων από ΗΠΑ και ΕΕ για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας

Έγγραφο που εξασφάλισε το Politico αποκάλυψε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση φιλοδοξούν να κινητοποιήσουν έως και 800 δισ. δολάρια από δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους για να δαπανηθούν στο σχέδιο ανοικοδόμησης της Ουκρανίας, μετά τον τερματισμό της πλήρους κλίμακας εισβολής της Ρωσίας.
Το 18σέλιδο έγγραφο περιλαμβάνει το σχέδιο της επόμενης δεκαετίας, που αποσκοπεί στη διασφάλιση της ανάκαμψης της Ουκρανίας, προβλέποντας παράλληλα ταχεία πορεία προς την ένταξη στην ΕΕ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαβίβασε το σχέδιο στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής των ηγετών την Πέμπτη το βράδυ. Το έγγραφο φέρει ημερομηνία 22 Ιανουαρίου, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους και διπλωμάτες της ΕΕ που μίλησαν ανώνυμα λόγω της ευαισθησίας του θέματος.
Ωστόσο, ενώ οι Βρυξέλλες και η Ουάσιγκτον κινητοποιούν υπέρογκα ποσά σε μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση και προβάλλουν την Ουκρανία ως μελλοντικό κράτος-μέλος της ΕΕ και επενδυτικό προορισμό, αρχικά πρέπει να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός.
