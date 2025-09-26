Politico: Το σχέδιο της Κομισιόν για δάνειο 140 δισ. ευρώ για την Ουκρανία από δεσμευμένα ρωσικά κεφάλαια

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να χρησιμοποιήσει δεσμευμένα ρωσικά κεφάλαια για τη χρηματοδότηση ενός νέου δανείου ύψους 140 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία.

Το σχέδιο θα έδινε στις Βρυξέλλες μια λύση σε ένα από τα πιο ακανθώδη προβλήματα από την αρχή του πολέμου: το γεγονός ότι η ΕΕ μπορεί να κατασχέσει τους τόκους που παράγουν τα ρωσικά κεφάλαια, όχι όμως τα ίδια τα υποκείμενα μετρητά. Η διαφορά αυτή είναι κρίσιμη για την ενίσχυση της Ουκρανίας, τόσο στην άμυνά της όσο και στην ανοικοδόμησή της.

Η Κομισιόν κυκλοφόρησε την ανακοίνωση ενόψει μιας συνάντησης των πρεσβευτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα (26/09), όπου θα θέσουν τις βάσεις για τη συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών στην Κοπεγχάγη την επόμενη Τετάρτη.

Στις πρωτεύουσες της ΕΕ έχει συσσωρευτεί απογοήτευση σχετικά με την έλλειψη λεπτομερειών σχετικά με το λεγόμενο δάνειο επανορθώσεων, το οποίο η Πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανέφερε για πρώτη φορά στην ομιλία της για την Κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 10 Σεπτεμβρίου.

Το σχέδιο της Κομισιόν

Το μεγαλύτερο μέρος των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων κατέχεται από την χρηματοπιστωτική εταιρεία Euroclear με έδρα τις Βρυξέλλες και επενδύεται σε ομόλογα των δυτικών κυβερνήσεων που αποδίδουν κέρδος. Τα χρήματα που προκύπτουν από αυτά βρίσκονται σε καταθετικό λογαριασμό στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Η ιδέα είναι η ΕΕ να ανακατευθύνει τα μετρητά στην Ουκρανία και να «συνάψει μια προσαρμοσμένη σύμβαση χρέους με την Euroclear με επιτόκιο 0%», σύμφωνα με το σχέδιο.

Η Euroclear κατέχει 185 δισεκατομμύρια ευρώ σε μετρητά που συνδέονται με ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, ένα μέρος των οποίων θα αποπληρώσει ένα προϋπάρχον δάνειο της G7 προς την Ουκρανία.

Τα υπόλοιπα 140 δισεκατομμύρια ευρώ θα καταβληθούν στην Ουκρανία σε δόσεις και θα χρησιμοποιηθούν για «αμυντική συνεργασία», καθώς και για την υποστήριξη των τακτικών δημοσιονομικών αναγκών του Κιέβου.

Η Γερμανία έχει αναδειχθεί σε βασικό υποστηρικτή της πρότασης, με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς να εκφράζει δημόσια στήριξη μέσω άρθρου του στους Financial Times. Ο Μερτς τόνισε ότι το δάνειο θα πρέπει να χρηματοδοτήσει αποκλειστικά στρατιωτική βοήθεια. Παράλληλα, το Ηνωμένο Βασίλειο πρότεινε δικό του παρόμοιο σχέδιο, αξιοποιώντας περίπου 25 δισ. δολάρια σε δεσμευμένα ρωσικά κεφάλαια εντός της χώρας. Το θέμα θα εξετάσουν οι υπουργοί Οικονομικών της G7 σε διαδικτυακή συνεδρίαση την ερχόμενη Τετάρτη.

Η Επιτροπή ανέφερε στο σχέδιό της, ότι η πρότασή της σημαίνει ότι «όλη αυτή η επιχείρηση δεν θα αγγίξει τα κυρίαρχα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας» και η Ουκρανία θα αποπληρώσει το δάνειο μόνο όταν η Ρωσία τερματίσει τον πόλεμο και καταβάλει τις μεταπολεμικές αποζημιώσεις.

Σε περίπτωση που συμβεί αυτό, η ΕΕ θα αποζημιώσει την Euroclear, ώστε «να έχει τα απαραίτητα μετρητά για να τηρήσει την υποχρέωσή της έναντι της Ρωσίας», ανέφερε.

Πηγή: Politico