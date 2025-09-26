Βloomberg: «Οι Ευρωπαίοι προειδοποίησαν τη Ρωσία ότι είναι έτοιμοι να καταρρίψουν αεροσκάφη της»

Ευρωπαίοι διπλωμάτες προειδοποίησαν το Κρεμλίνο αυτή την εβδομάδα ότι το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να ανταποκριθεί με όλη τη δύναμή του σε περαιτέρω παραβιάσεις του εναέριου χώρου του, συμπεριλαμβανομένης της κατάρριψης ρωσικών αεροσκαφών.

Αυτό αναφέρει το Bloomberg που επικαλείται αξιωματούχους εξοικειωμένους με το θέμα, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας. Σε μια τεταμένη συνάντηση στη Μόσχα, Βρετανοί, Γάλλοι και Γερμανοί απεσταλμένοι εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για την εισβολή τριών μαχητικών αεροσκαφών MiG-31 πάνω από την Εσθονία την περασμένη εβδομάδα.

Μετά τη συζήτηση κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η παραβίαση ήταν μια σκόπιμη τακτική που διατάχθηκε από Ρώσους διοικητές.

Ρώσοι αξιωματούχοι αρνήθηκαν ότι τα αεροσκάφη τους εισέβαλαν στον εναέριο χώρο της Εσθονίας και επέμειναν ότι δεν προσπαθούν να δοκιμάσουν το ΝΑΤΟ.

Ανέφεραν δε ότι ένα ξεχωριστό περιστατικό κατά το οποίο drones εισέβαλαν στην Πολωνία ήταν αποτέλεσμα λάθους. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι οι ρωσικές στρατιωτικές πτήσεις καθοδηγούνται από διεθνείς κανόνες.

Τα ανατολικά μέλη του ΝΑΤΟ αντιμετώπισαν μια σειρά παραβιάσεων αυτό το μήνα, οι οποίες αποτέλεσαν μια άνευ προηγουμένου δοκιμασία για την αποφασιστικότητα της συμμαχίας, σε μια στιγμή που ο Βλαντιμίρ Πούτιν εντείνει τις ρωσικές επιθέσεις κατά των πολιτικών υποδομών της Ουκρανίας και η υποστήριξη των ΗΠΑ προς το Κίεβο κλονίζεται.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι έτοιμο να υπερασπιστεί σθεναρά τον εναέριο χώρο του από οποιαδήποτε εισβολή», δήλωσε κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προέτρεψε αυτή την εβδομάδα την Ουκρανία να ανακτήσει όλα τα εδάφη που κατέλαβε η Ρωσία «με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και όρισε τον ρόλο των ΗΠΑ ως την πώληση όπλων που οι σύμμαχοι θα μπορούσαν να στείλουν στο πεδίο της μάχης.

Εισβολές - απάντηση στις ουκρανικές επιθέσεις στην Κριμαία;

Η περιγραφή της συνάντησης στη Μόσχα δείχνει ότι ο Πούτιν έλαβε μια πιο έντονη προειδοποίηση σχετικά με την εισβολή αεροσκαφών και drones στον εναέριο χώρο της ανατολικής Ευρώπης και προσφέρει μια εικόνα της πολιτικής ακροβατικής ισορροπίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, ένας Ρώσος διπλωμάτης είπε στους Ευρωπαίους ότι οι εισβολές ήταν μια απάντηση στις ουκρανικές επιθέσεις στην Κριμαία, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι αυτές οι επιχειρήσεις δεν θα ήταν δυνατές χωρίς την υποστήριξη του ΝΑΤΟ και, ως εκ τούτου, η Ρωσία θεωρεί ότι έχει ήδη εμπλακεί σε μια αντιπαράθεση που περιλαμβάνει ευρωπαϊκές χώρες.

Η ρωσική πλευρά κράτησε εκτενείς σημειώσεις κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ανέφεραν οι αξιωματούχοι, οδηγώντας την ευρωπαϊκή ομάδα να υποθέσει ότι είχαν λάβει οδηγίες να παρέχουν μια λεπτομερή αναφορά της θέσης του ΝΑΤΟ στην ιεραρχία.

Ένας αξιωματούχος της γερμανικής κυβέρνησης επιβεβαίωσε ότι πραγματοποιήθηκε συνάντηση και ότι οι πρέσβεις δήλωσαν στη Μόσχα ότι οι εισβολές πρέπει να σταματήσουν. Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε την Πέμπτη ότι συντονίζεται με το Παρίσι, το Λονδίνο και τη Βαρσοβία και υποστηρίζει «όλα τα απαραίτητα μέτρα».

Οι εκπρόσωποι του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας δεν μπόρεσαν να σχολιάσουν αμέσως τη συνάντηση. Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αρνήθηκε να διευκρινίσει πώς θα ανταποκριθεί το ΝΑΤΟ σε περαιτέρω εισβολές σε συνέντευξή του στο France 24 την Τετάρτη.

Το άρθρο 4 του Οργανισμού του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, το οποίο ενεργοποιεί διαβουλεύσεις για μια αντιληπτή απειλή, έχει επικαλεστεί μόνο εννέα φορές από την ίδρυση της συμμαχίας το 1949 — και δύο από αυτές τις περιπτώσεις ήταν αυτόν τον μήνα, μετά τις εισβολές στην Πολωνία και την Εσθονία.

Οι αρχές της Δανίας δήλωσαν την Τετάρτη ότι ενδέχεται να πράξουν το ίδιο, καθώς διερευνούν τον πιθανό ρόλο της Ρωσίας σε επιθέσεις με drones που διακόψαν την εναέρια κυκλοφορία, αν και το Κρεμλίνο αρνήθηκε εκ νέου κάθε εμπλοκή.

«Ο σκοπός είναι να δημιουργηθεί διχασμός και να μας φοβίσουν», δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Peter Hummelgaard στους δημοσιογράφους την Πέμπτη. «Η απειλή από υβριδικές επιθέσεις είναι εδώ για να μείνει».

«Η Ρωσία μάς δοκιμάζει»

Η ξαφνική αύξηση συνάδει με την άποψη ορισμένων αξιωματούχων ασφαλείας ότι μια επιθετική κίνηση από τη Μόσχα, της οποίας ο πόλεμος στην Ουκρανία βρίσκεται ήδη στον τέταρτο χρόνο, πιθανότατα δεν θα λάβει τη μορφή μιας συμβατικής επίθεσης κατά της Δύσης, αλλά μάλλον μιας υβριδικής επιχείρησης με σκόπιμη αμφισημία ως προς την προέλευση και τα κίνητρά της.

«Η Ρωσία μάς δοκιμάζει, δοκιμάζει την ετοιμότητά μας, δοκιμάζει τη δέσμευσή μας να ανταποδώσουμε», δήλωσε ο Πρόεδρος της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, σε συνέντευξη τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. «Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να δείξουμε αλληλεγγύη — και ακόμα πιο σημαντικό, γρήγορη αντίδραση».

Ωστόσο, τα ερωτηματικά σχετικά με τις προθέσεις του Κρεμλίνου δημιουργούν ένα δίλημμα για τους Ευρωπαίους αξιωματούχους, οι οποίοι είναι επιφυλακτικοί απέναντι σε οτιδήποτε θα μπορούσε να προκαλέσει κλιμάκωση των εντάσεων με τη Μόσχα και να δυσκολέψει τη διατήρηση της ενότητας.

Ο Τραμπ υποστήριξε τους ηγέτες του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένου του Πολωνού Ντόναλντ Τουσκ, οι οποίοι έχουν κάνει έντονες εκκλήσεις για την κατάρριψη ρωσικών αεροσκαφών, ενώ ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους δήλωσε ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ κινδυνεύουν να πέσουν στην «παγίδα της κλιμάκωσης» του Πούτιν αν πυροβολήσουν ρωσικά αεροσκά

«Αν το ΝΑΤΟ καταρρίψει ένα ρωσικό αεροσκάφος με το πρόσχημα μιας υποτιθέμενης παραβίασης του εναερίου χώρου του, αυτό θα σημαίνει πόλεμο», δήλωσε ο Ρώσος πρέσβης Αλεξέι Μεσκόφ την Πέμπτη κατά τη διάρκεια εκπομπής στο γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό RTL.

Άλλοι ηγέτες του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίδας Τζιόρτζια Μελόνη, έχουν επίσης καλέσει σε προσοχή, προειδοποιώντας τους συμμάχους να μην πέσουν στην παγίδα του Κρεμλίνου, αν και ο Ολλανδός πρωθυπουργός Ντικ Σουφ δήλωσε ότι θα υποστήριζε την κατάρριψη ενός αεροσκάφους.

«Οι Ρώσοι πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτό μπορεί να συμβεί αν εισέλθουν στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Σουφ σε συνέντευξη την Πέμπτη στη Νέα Υόρκη.