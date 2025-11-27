Πολιτικός σεισμός στην Ισπανία: Προφυλακιστέος ο Χοσέ Λουίς Άμπαλος για διαφθορά

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας αποφάσισε σήμερα την προφυλάκιση του πρώην υπουργού Μεταφορών, Χοσέ Λουίς Άμπαλος, κρίνοντας ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος διαφυγής. Ο Άμπαλος, σημαίνον στέλεχος του Σοσιαλιστικού Κόμματος (PSOE), βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο ενός σκανδάλου που έχει προκαλέσει ισχυρούς κραδασμούς στην κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ.

Η Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς είχε ζητήσει την περασμένη εβδομάδα την καταδίκη του σε ποινή κάθειρξης 24 ετών. Ο πρώην υπουργός κατηγορείται ότι, μαζί με τον πρώην συνεργάτη του Κόλντο Γκαρθία και έναν επιχειρηματία, συμμετείχε σε παράνομες διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Το σκάνδαλο με τις μάσκες

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον Φεβρουάριο του 2024, μετά τη σύλληψη του Γκαρθία. Έφερε στο φως ένα δίκτυο απάτης που επέτρεψε σε μικρή εταιρεία να εξασφαλίσει συμβάσεις ύψους 53 εκατομμυρίων ευρώ κατά την περίοδο της πανδημίας Covid-19, για την προμήθεια μασκών σε κρατικές υπηρεσίες.

Με την είσοδό του στη φυλακή, ο Άμπαλος χάνει το δικαίωμα ψήφου ως βουλευτής και αναστέλλεται η έδρα του στο κοινοβούλιο. Παράλληλα, σταματά να λαμβάνει τον μισθό των 5.300 ευρώ μηνιαίως που λάμβανε ως κοινοβουλευτικός βοηθός.

Η φυλακή Σότο ντελ Ρεάλ

Ο Άμπαλος και ο Γκαρθία οδηγούνται στη γνωστή φυλακή Soto del Real, η οποία έχει φιλοξενήσει στο παρελθόν προσωπικότητες όπως ο Μάριο Κόνδε, ο Ροδρίγο Ράτο και οι δύο Τζόρντι που κατηγορήθηκαν για το δημοψήφισμα της Καταλονίας. Το σωφρονιστικό ίδρυμα διαθέτει εγκαταστάσεις που θυμίζουν περισσότερο κέντρο αναψυχής, με πισίνα, γυμναστήριο και γήπεδο σκουός.

Η υπόθεση Άμπαλος δεν αποτελεί απλώς μια δικαστική εξέλιξη· είναι ένα γεγονός που ενισχύει την αίσθηση κρίσης εμπιστοσύνης απέναντι στην κυβέρνηση και το πολιτικό σύστημα της Ισπανίας. Η προφυλάκιση ενός πρώην υπουργού και κορυφαίου στελέχους του PSOE σηματοδοτεί μια νέα φάση στο σκάνδαλο που συνεχίζει να απασχολεί την κοινή γνώμη.