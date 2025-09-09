Πολωνία: 5 γραφικές πόλεις που αξίζει να επισκεφθείτε

Μια χώρα γεμάτη ιστορία, πολιτισμό και γοητεία, η Πολωνία διαθέτει από μεσαιωνικά κάστρα και πλατείες βγαλμένες από καρτ ποστάλ μέχρι σύγχρονες πόλεις που σφύζουν από ζωή και νεανική ενέργεια.

Είτε σας αρέσουν οι βόλτες σε πλακόστρωτα σοκάκια, μεσαιωνικές πλατείες και μουσεία, είτε σας συναρπάζει η σύγχρονη αρχιτεκτονική και οι εναλλακτικές γειτονιές, στην Πολωνία θα βρείτε μια πόλη που θα σας γοητεύσει και θα σας προσφέρει αξέχαστες εμπειρίες.

Από τις ακτές της Βαλτικής μέχρι τις όχθες του ποταμού Βιστούλα, επιλέξαμε πέντε πόλεις που αξίζει να γνωρίσετε στο ταξίδι σας σε αυτήν την πολύχρωμη ευρωπαϊκή χώρα.

