Πολωνία: Βρέθηκαν μέρη εμβρύων θαμμένα σε κήπο - Συνελήφθη μια παθολόγος

Ένα απίστευτο εύρημα εντόπισαν Πολωνοί ερευνητές, καθώς βρήκαν σε σπίτι παθολόγου στη νοτιοανατολική Πολωνία, μέρη ανθρώπινων εμβρύων από έναν κήπο σπιτιού μιας γιατρού.

Η 57χρονη γυναίκα, η οποία εργάζεται ακόμη ως παθολόγος, συνελήφθη σήμερα (12/6), τόνισε το πρακτορείο ειδήσεων PAP, επικαλούμενο την εισαγγελία στην πόλη.

Η παθολόγος ήταν η προηγούμενη ιδιοκτήρια του ακινήτου αυτού που βρίσκεται στο χωριό Λουτορίζ, 12 χιλιόμετρα από την πόλη. Οι νέοι ιδιοκτήτες ανακάλυψαν μεγάλες ποσότητες ιατρικών αποβλήτων στον κήπο, συμπεριλαμβανομένων μπλοκ παραφίνης και αντικειμενοφόρων πλακών.

«Αυτά τα αντικείμενα ανακαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια εργασιών εκσκαφής στο οικόπεδο του ακινήτου. Μεταξύ των αποβλήτων που ανακαλύφθηκαν ήταν ένα ανθρώπινο έμβρυο και άλλα λείψανα που ενδέχεται να είναι από ανθρώπινα έμβρυα, ορισμένα σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης», δήλωσε εκπρόσωπος της εισαγγελίας.

Η ύποπτη βρίσκεται υπό έρευνα για βεβήλωση πτώματος και παράνομη απόρριψη επικίνδυνων αποβλήτων. Οι κατηγορίες αυτές επιφέρουν ποινές φυλάκισης από δύο έως και 12 έτη.