Πολωνία: Διπλωματική ένταση με τον πρέσβη του Ισραήλ λόγω ανάρτησης για το Ολοκαύτωμα

Ανάρτηση μουσείου δημιούργησε τριβές με τον ισραηλινό πρέσβη στην Πολωνία.

Εβραϊκό νεκροταφείο στην Πολωνία
Εβραϊκό νεκροταφείο στην Πολωνία | Shutterstock
Ο Ισραηλινός πρέσβης στην Πολωνία εκλήθη σήμερα στη Βαρσοβία, για ανάρτηση που έκανε το μουσείο του Ολοκαυτώματος Γιάντ Βασέμ, έγραψε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Ραντοσλάβ Σικόρσκι σε την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Ο Σικόρσκι εξέφρασε την διαμαρτυρία του για την ανάρτηση, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με την οποία το μουσείο Γιάντ Βασέμ έγραψε ότι η Πολωνία ήταν η πρώτη χώρα όπου οι Εβραίοι αναγκάστηκαν να φορέσουν ένα διακριτικό σήμα με σκοπό να τους απομονώσουν από τον υπόλοιπο πληθυσμό.

Ο Σικόρσκι δήλωσε ότι η ανάρτηση πρέπει να καταστήσει σαφές ότι η χώρα του ήταν «υπό γερμανική κατοχή» εκείνη την εποχή, όπως μεταφέρει το ΑΜΠΕ.

