Πολωνία: Ένταση όταν γερουσιαστής προσπάθησε να κλείσει το μικρόφωνο δημοσιογράφου

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν στους διαδρόμους του πολωνικού κοινοβουλίου, όταν μια συνέντευξη μετατράπηκε σε σκάνδαλο. Η δημοσιογράφος του TVP, Justyna Dobrosz-Oracz, συζητούσε με τον γερουσιαστή του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης PiS (Νόμος και Δικαιοσύνη), Wojciech Skurkiewicz, για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και τον ρόλο της Πολωνίας στις διαπραγματεύσεις.

Κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης, ο Skurkiewicz, εμφανώς εκνευρισμένος, άπλωσε το χέρι του προς τον λαιμό της δημοσιογράφου, επιχειρώντας να κλείσει το μικρόφωνό της. «Παρακαλώ, μη με αγγίζετε», αντέδρασε η Dobrosz-Oracz μπροστά στις κάμερες.

Η δημοσιογράφος εξέφρασε την έκπληξή της για την απουσία καταδίκης από τους πολιτικούς του PiS, υπενθυμίζοντας ότι το κόμμα για χρόνια κατηγορούσε τον Ντόναλντ Τουσκ για επαναπροσέγγιση με τη Ρωσία, στο πλαίσιο της στρατηγικής της κυβέρνησης Ομπάμα.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο γερουσιαστής απάντησε με προσβλητική φράση: «Μην συμπεριφέρεστε σαν να έχετε ένα φυστίκι στο κεφάλι σας και όχι μυαλό». Η Dobrosz-Oracz επέμεινε ότι ο Skurkiewicz απέφευγε να απαντήσει στην ερώτησή της, επιχειρώντας να μεταθέσει την ευθύνη για το σχέδιο τερματισμού του πολέμου στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντί στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η αντιπαράθεση έκλεισε με τον γερουσιαστή να αρπάζει το μικρόφωνο από το σακάκι της δημοσιογράφου, εξηγώντας ότι ήθελε να το κλείσει — μια κίνηση που πυροδότησε ακόμη μεγαλύτερη κατακραυγή.