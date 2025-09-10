Η πραγματική πρόθεση της Ρωσίας είναι το κρίσιμο ερώτημα που επεξεργάζεται η Πολωνία και το ΝΑΤΟ, ενώ εξετάζουν ποια θα πρέπει να είναι η αρμόζουσα αντίδραση στην παραβίαση του εναέριου χώρου του ευρωπαϊκού συμμάχου.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε ότι «ένας τεράστιος αριθμός» ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) παραβίασε τον εναέριο χώρο της Πολωνίας και ότι όσα αποτελούσαν άμεση απειλή καταρρίφθηκαν.

Τώρα συμβουλεύεται τόσο τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ όσο και τους εταίρους του. Θα αξιολογήσουν εάν πρόκειται για σκόπιμη στοχοποίηση της Πολωνίας και, εάν ναι, το σκεπτικό της.

Πολωνία - Τουσκ: «Μεγάλης κλίμακας πρόκληση»

Ο Τουσκ έχει δηλώσει ότι πιστεύει ότι η επίθεση συνιστούσε «πιθανώς μια μεγάλης κλίμακας πρόκληση» - στην ουσία, ότι η Ρωσία δοκίμαζε σκόπιμα τη Δύση και την αντίδραση του ΝΑΤΟ.

Διαβάστε ακόμα: Γαλλία: Αναταραχές και 50 συλλήψεις - «Ας μπλοκάρουμε τα πάντα»

Οι Ουκρανοί φαίνεται να συμφωνούν με αυτήν την εκτίμηση, όπως και ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν ισχύει, σηματοδοτεί μία σοβαρή κλιμάκωση στις ρωσο-νατοϊκές σχέσεις.

Όσο για τις επιλογές που έχουν οι βορειοατλαντικοί σύμμαχοι, μία είναι η Πολωνία να ενεργοποιήσει το Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ, το οποίο της επιτρέπει να συμβουλεύεται άλλα μέλη όταν πιστεύει ότι η ασφάλειά της απειλείται.

Η Πολωνία και ορισμένοι από τους συμμάχους της χρησιμοποίησαν αυτήν την επιλογή μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία το 2022.

Σκέφτηκε να το ενεργοποιήσει ξανά αργότερα εκείνο το έτος, όταν ένας πύραυλος σκότωσε δύο ανθρώπους σε μια πολωνική συνοριακή πόλη, μέχρι που κατέστη σαφές ότι πιθανότατα επρόκειτο για ουκρανικό πύραυλο αεράμυνας.

Μια άλλη απάντηση είναι η περαιτέρω ενίσχυση της άμυνας των συνόρων.

Ο υπουργός Άμυνας της ΕΕ δήλωσε: «Πρέπει επειγόντως να αναπτύξουμε ένα τείχος κατά μήκος ολόκληρης της ανατολικής πλευράς της ΕΕ».

Η ΕΕ προετοιμάζει ήδη το 19ο πακέτο κυρώσεών της κατά της Ρωσίας Θα αναμένουν επίσης από τις ΗΠΑ να δώσουν συνέχεια στις απειλές τους για αυστηρότερες κυρώσεις.

Πολωνία: Διεθνής καταδίκη για τη ρωσική παραβίαση

«Εισερχόμενη στον πολωνικό εναέριο χώρο με επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, η Ρωσία δοκιμάζει όχι μόνο την Πολωνία αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες ως την κύρια δύναμη αποτροπής του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Μάρκο Μίχκελσον, πρόεδρος της επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων της Εσθονίας.

Διαβάστε ακόμα: Και δεύτερη εμπρηστική επίθεση σε πλοίο του Στόλου για τη Γάζα

Το ΝΑΤΟ θα συζητήσει την κατάσταση σε σημερινή συνεδρίαση και θα αποφασίσει πώς θέλει να αντιδράσει.

Πρέπει να επιτύχει μια προσεκτική ισορροπία μεταξύ μιας σταθερής αντίδρασης σε αυτή την ύποπτη δοκιμασία της αποφασιστικότητάς του και της αποφυγής μιας κλιμάκωσης στον συνεχιζόμενο πόλεμο.

Οι σύμμαχοι της Πολωνίας καταδίκασαν ευρέως το περιστατικό και εξέφρασαν την υποστήριξή τους στη Βαρσοβία σήμερα το πρωί.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι είναι «απλώς απαράδεκτο» και το καταδίκασε «με τους πιο έντονους δυνατούς όρους».

«Καλώ τη Ρωσία να βάλει τέλος σε αυτή την ασταμάτητη επίθεση», έγραψε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν θα κάνουμε συμβιβασμούς στην ασφάλεια των Συμμάχων».

Ο Φινλανδός Αλεξάντερ Στουμπ προειδοποίησε ότι η κατάσταση «υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης ασφαλείας και είναι απαράδεκτη».

The incursion of Russian drones in Polish airspace underlines the gravity of the security situation and it is unacceptable. It is a direct consequence of Russia’s illegal war of aggression in Ukraine and its increased strikes by unmanned systems in the last months. Russia carries… — Alexander Stubb (@alexstubb) September 10, 2025

Ο πρόεδρος της Λιθουανίας κατηγόρησε τη Ρωσία ότι «εσκεμμένα» επεκτείνει την επιθετικότητά της.

«Οι επανειλημμένες απερίσκεπτες παραβιάσεις του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ από τη Ρωσία αποτελούν άμεση απειλή για την ασφάλεια των ανθρώπων και των κρίσιμων υποδομών», δήλωσε ο Κεστούτις Μπούντρις.

Ο πρόεδρος της Λετονίας δήλωσε ότι το περιστατικό αποτελεί «σαφή απόδειξη ότι η ρωσική επιθετικότητα στην Ουκρανία μας επηρεάζει άμεσα».

Full support and solidarity with our Polish friends and allies over the incursion of Russian drones in Poland. Clear testimony that Russian aggression in Ukraine affects us directly and appropriate measures must be taken. Allies are and should be working together. @NawrockiKn — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) September 10, 2025

Ο πρωθυπουργός της Τσεχικής Δημοκρατίας, Πέτρ Φιάλα, δήλωσε ότι ήταν «δύσκολο να πιστέψει κανείς» ότι το περιστατικό που συνέβη τη νύχτα ήταν σύμπτωση.

«Το καθεστώς του Πούτιν απειλεί ολόκληρη την Ευρώπη και διερευνά συστηματικά πόσο μακριά μπορεί να φτάσει», πρόσθεσε.

Ο Αντόνιο Κόστα, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, δήλωσε ότι το περιστατικό αποτελεί υπενθύμιση ότι «η ασφάλεια του ενός είναι η ασφάλεια όλων. Η Πολωνία έχει δίκιο να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να υπερασπιστεί την κυριαρχία της».

Και ο Αμερικανός γερουσιαστής Ντικ Ντέρμπιν προειδοποίησε ότι οι «εισβολές δεν μπορούν να αγνοηθούν».

Πηγή: Sky News