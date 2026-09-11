Πολωνία: Οι μηχανοδηγοί τραβούν «χειρόφρενο» για την ασφάλεια στους συρμούς - «Ανακοπή» στα δρομολόγια

Διαμαρτυρόμενοι για ελλείψεις σε θέματα ασφαλείας στις σιδηροδρομικές γραμμές στην Πολωνία, οι μηχανοδηγοί μείωσαν εσκεμμένα σήμερα την ταχύτητα των συρμών, με αποτέλεσμα μεγάλες καθυστερήσεις στα δύο τρίτα περίπου των δρομολογίων, σε μια από τις πιο πολυσύχναστες ημέρες της εβδομάδας.

Προχθές, Τετάρτη, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 10 διακομίστηκαν στο νοσοκομείο αφού μια αμαξοστοιχία συγκρούστηκε με ένα φορτηγό σε ισόπεδη διάβαση και εκτροχιάστηκε στην κεντρική Πολωνία.

Πρόκειται για το πιο πρόσφατο περιστατικό σε μια σειρά ατυχημάτων που οφείλονται στο γεγονός ότι οι οδηγοί αγνοούν τα προειδοποιητικά σήματα.

Πολωνία: Απεγνωσμένοι οι μηχανοδηγοί των τρένων

«Δεν το θεωρούμε αυτό μια διαμαρτυρία, αλλά περισσότερο μια πράξη απόγνωσης», δήλωσε ο Σεμπάστιαν Πιέρνικ, μέλος του συνδικάτου μηχανοδηγών ZZM, προσθέτοντας ότι τα αιτήματά τους σχετικά με την ασφάλεια αγνοήθηκαν στο παρελθόν.

«Το θεμελιώδες ζήτημα είναι να διασφαλιστεί ότι θα υπάρχουν κυρώσεις για τους οδηγούς που διασχίζουν τις γραμμές όταν είναι αναμμένο το κόκκινο φως», είπε.

Στο πλαίσιο της διαμαρτυρίας, η οποία διήρκεσε έως το μεσημέρι (τοπική ώρα), οι μηχανοδηγοί μείωναν την ταχύτητα στα 20 χλμ την ώρα σε όλες τις ισόπεδες διαβάσεις.

Ως αποτέλεσμα, η σιδηροδρομική εταιρεία PKP Intercity ανακοίνωσε ότι, έως τις 12:00 (τοπική ώρα, 13:00 ώρα Ελλάδας), 203 από τα 290 δρομολόγια παρουσίαζαν καθυστερήσεις μέσης διάρκειας 37 λεπτών, με τις επιπτώσεις να αναμένεται να γίνουν αισθητές καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Περιμένοντας να διασχίσει πεζή τις σιδηροδρομικές γραμμές, η Αλίτσια Κίμαν, κάτοικος του Γκντανσκ, δήλωσε ότι δεν εξεπλάγη από τη διαμαρτυρία, καθώς οδηγοί συχνά επιδεικνύουν απερίσκεπτη συμπεριφορά.

«Έχω δει δύο φορές απορριμματοφόρα να γκρεμίζουν την μπάρα, παραβιάζοντας τη διάβαση την ώρα που αυτή έκλεινε», είπε χαρακτηριστικά.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα θεσπίσει αυστηρότερες ποινές για τους οδηγούς που αγνοούν τα προειδοποιητικά σήματα στις διαβάσεις και ότι διαθέσει εκατοντάδες εκατομμύρια ζλότι για τη βελτίωση της ασφάλειας.

«Οι αλλαγές αυτές θα συνεπάγονται κίνδυνο απώλειας της άδειας οδήγησης για κάθε οδηγό που εισέρχεται σε ισόπεδη διάβαση ενώ είναι αναμμένο το κόκκινο φως», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο υπουργός Υποδομών Ντάριους Κλίμσακ.