Πολωνία: Την ώρα που έχτιζε τον πιο δυνατό στρατό στην Ευρώπη, η Ρωσία ανέδειξε τα κενά του ΝΑΤΟ

Υπό την ώθηση των «επιθετικών», όπως αποδείχθηκε, διαθέσεων της Ρωσίας και του πολέμου στην Ουκρανία, η Πολωνία έσπευσε να δημιουργήσει τον μεγαλύτερο ευρωπαϊκό στρατό στο ΝΑΤΟ.

Καθώς δυτικοί αξιωματούχοι προειδοποιούν για μια ανοιχτή σύγκρουση με τη Μόσχα μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, η Βαρσοβία ετοιμάζεται να αντέξει το βάρος ενός τέτοιου πολέμου, αναφέρει στην πρόσφατη ανάλυσή του το Kyiv Independent, αναδεικνύοντας μεταξύ άλλων τα κενά του ΝΑΤΟ.

Ωστόσο, ενώ η χώρα προχώρησε στη συγκέντρωση ενός εντυπωσιακού οπλοστασίου με άρματα μάχης, αεροσκάφη και πυροβόλα μεγάλου βεληνεκούς, ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει αποκαλύψει μια σειρά από επίμονες αδυναμίες.

Στρατιωτικός του ΝΑΤΟ σε άσκηση | ΑΠΕ - ΜΠΕ / EPA

Πολωνία και ΝΑΤΟ: Μία σχέση μίσθωσης

Οι παρατηρητές προειδοποιούν ότι οι ανεπαρκείς δυνατότητες σε drones και αντι-drones, η ασταθής εφοδιαστική, η επιβράδυνση της στρατολόγησης και η δυσκίνητη λήψη αποφάσεων εμποδίζουν τις προσπάθειες της Πολωνίας να δημιουργήσει έναν στρατό έτοιμο να αντιμετωπίσει μια ρωσική επίθεση.

«Ο πόλεμος στην Ουκρανία παρακολουθείται φυσικά στενά, αλλά τα συμπεράσματα εφαρμόζονται πολύ αργά» αναφέρει ο Robert Czulda, εμπειρογνώμονας σε θέματα ασφάλειας και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Λοτζ.

Αν και η ρωσική εισβολή προκάλεσε μια έξαρση αγορών σύγχρονου αμυντικού εξοπλισμού, «αυτές οι αγορές συχνά επικεντρώνονται σε αγορές υψηλού προφίλ και όχι σε συστημικές μεταρρυθμίσεις», δηλώνει στο Kyiv Independent.

Η Πολωνία έχει υπερδιπλασιάσει το μέγεθος του στρατιωτικού της προσωπικού μεταξύ 2014 και 2025, από περίπου 100.000 σε 216.000 — ο τρίτος μεγαλύτερος στρατός στο ΝΑΤΟ μετά τις ΗΠΑ και την Τουρκία.

Ο νόμος για την άμυνα της Πολωνίας, που ψηφίστηκε λίγες εβδομάδες μετά την έναρξη της πλήρους εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, προέβλεπε την αύξηση του στρατού σε 300.000 άνδρες και γυναίκες.

Τον Μάρτιο του 2025, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ παρουσίασε ένα σχέδιο για την «προετοιμασία μεγάλης κλίμακας στρατιωτικής εκπαίδευσης για κάθε ενήλικα άνδρα στην Πολωνία», με στόχο τη δημιουργία «ενός στρατού μισού εκατομμυρίου ανδρών στη χώρα, συμπεριλαμβανομένων των εφέδρων».

Η Βαρσοβία έχει επίσης καταστεί ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης στις αμυντικές δαπάνες, με στόχο να διαθέσει το 4,7% του ΑΕΠ της φέτος, το υψηλότερο ποσοστό στο ΝΑΤΟ. Αυτό θα ανέλθει σε 35 δισεκατομμύρια δολάρια, τριπλάσιο του ποσού που διατέθηκε για την άμυνα το 2014.

Η αναδυόμενη στρατιωτική δύναμη έχει δαπανήσει με σιγουριά αυτά τα χρήματα για ένα αξιοσημείωτο απόθεμα αμυντικού εξοπλισμού, που προέρχεται τόσο από την εγχώρια αγορά όσο και από το εξωτερικό.

Μέχρι το 2030, η Πολωνία σχεδιάζει να διαθέτει περίπου 1.100 άρματα μάχης, από τα εγχώρια PT-91 έως τα γερμανικά Leopards, τα αμερικανικά Abrams και τα νοτιοκορεατικά K2. Αυτός ο στόλος αρμάτων μάχης θα είναι μεγαλύτερος από εκείνον του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας μαζί.

Η λίστα αγορών περιλαμβάνει επίσης ελαφρά μαχητικά αεροσκάφη FA-50 και αυτοκινούμενα πυροβόλα K9 από τη Νότια Κορέα, καθώς και ελικόπτερα Apache των ΗΠΑ και μαχητικά αεροσκάφη πέμπτης γενιάς F-35.

Πολωνία: Τα αδύναμα σημεία της

Παρά τη φιλόδοξη ανάπτυξη και τα ακόμη πιο φιλόδοξα σχέδια, αξιωματούχοι, εμπειρογνώμονες και δημοσιογράφοι έχουν επιστήσει την προσοχή σε εμφανή κενά σε τομείς που έχουν αποδειχθεί κρίσιμοι στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Ο Czulda αναφέρει τα drones και τις αντι-drone δυνατότητες — όπως τα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου — ως μία από τις βασικές αδυναμίες του πολωνικού στρατού.

«Η απουσία ενός ισχυρού οικοσυστήματος drones και αντι-drones είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή, δεδομένης της κεντρικής θέσης των UAV (μη επανδρωμένων αεροσκαφών) στην Ουκρανία», δήλωσε ο εμπειρογνώμονας στο Kyiv Independent.

Τα μη επανδρωμένα συστήματα έχουν γίνει ένας από τους ταχύτερα εξελισσόμενους τομείς του πολέμου, από τα drones πρώτου προσώπου (FPV) που χρησιμοποιούνται στο πεδίο της μάχης έως τα drones μεγάλου βεληνεκούς για βαθιές επιθέσεις στην επικράτεια της χώρας εχθρού.

Η Πολωνία «δεν έχει ακόμη αναπτύξει επαρκή εγχώρια βιομηχανία ή δόγμα για μαζικό πόλεμο με drones», λέει ο Czulda. Στις 20 Αυγούστου, ένα ρωσικό drone συνετρίβη στο χωριό Osiny μετά από πτήση 100 χιλιομέτρων στον πολωνικό εναέριο χώρο χωρίς να ανιχνευθεί, σύμφωνα με έρευνα του πολωνικού ειδησεογραφικού μέσου Onet.

Η Πολωνία διαθέτει μόνο ένα σύστημα κατά των drones, το εγχώριας παραγωγής SKYctrl, το οποίο, σύμφωνα με πηγές του Onet από τον στρατό και ένα πολωνικό στρατιωτικό σημείωμα, συχνά δυσλειτουργεί και δεν ανιχνεύει τα εισερχόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Στρατιωτική άσκηση στην Πολωνία | AP - Mindaugas Kulbis

Καθώς το σύστημα προστατεύει επίσης τις πολωνικές αεροπορικές βάσεις, αυτό αφήνει τον πολωνικό αεροπορικό στόλο F-16 και σύντομα τα επερχόμενα F-35 ευάλωτα στα ρωσικά drones, υποστηρίζει το ειδησεογραφικό πρακτορείο.

Τα ρωσικά drones και οι ρωσικοί πύραυλοι έχουν παραβιάσει επανειλημμένα τον πολωνικό εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια του τριετούς πολέμου — και, σύμφωνα με πληροφορίες, κανένα από αυτά δεν καταρρίφθηκε. Πιο πρόσφατα, δύο drones εισέβαλαν στην Πολωνία τη νύχτα της 3ης Σεπτεμβρίου, με τη Βαρσοβία να ισχυρίζεται ότι δεν καταρρίφθηκαν επειδή δεν αποτελούσαν κίνδυνο.

Η προσπάθεια για τη δημιουργία ενός τεράστιου στρατού έχει επίσης συναντήσει εμπόδια. Παρά τις πρωτοβουλίες όπως η Εδαφική Αμυντική Δύναμη, η προσπάθεια στρατολόγησης έχει επιβραδυνθεί. Περίπου 16.000 νέοι στρατιώτες εντάχθηκαν στον στρατό το 2023 και μόνο 10.000 μέχρι τα μέσα του 2024, σύμφωνα με ανάλυση του TVP.

Ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έχει υπογραμμίσει τη σημασία του καθαρού ανθρώπινου δυναμικού.

Παρόλο που η Ουκρανία διαθέτει περίπου 800.000-900.000 στρατιώτες — αριθμός που επισκιάζει όλους τους άλλους ευρωπαϊκούς στρατούς — αντιμετωπίζει προβλήματα έλλειψης προσωπικού έναντι του 1,5 εκατομμυρίου στρατιωτών της Ρωσίας, περισσότεροι από το ένα τρίτο των οποίων συγκεντρώνονται στις περιοχές της πρώτης γραμμής της Ουκρανίας.

«Ο πόλεμος στην Ουκρανία δείχνει, μεταξύ άλλων, ότι πρέπει να υπάρχει ένα αποτελεσματικό σύστημα αντικατάστασης των στρατιωτών που βρίσκονται στο μέτωπο», λέει ο Czulda.

«Δεν έχουμε δημιουργήσει ακόμα ένα τέτοιο σύστημα, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης ατόμων για τις ανάγκες του συστήματος εφεδρείας», προσθέτει ο εμπειρογνώμονας, απορρίπτοντας τη δήλωση του Τουσκ σχετικά με μια εθνική στρατιωτική εκπαίδευση ως «λαϊκισμό της τελευταίας στιγμής».

Άλλες αδυναμίες ενόψει μιας πιθανής σύγκρουσης με τη Ρωσία περιλαμβάνουν την κυβερνοασφάλεια και τη διαστημική πληροφορία, την έλλειψη εγχώριων δυνατοτήτων παραγωγής πυρομαχικών, το σύστημα πολιτικής άμυνας και τον εφοδιασμό, σημειώνει ο Czulda.

Με πληροφορίες από Kyiv Independent