Πολύ κοντά σε ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας δηλώνει ο Λευκός Οίκος

Αισιόδοξη για την επίτευξη μιας συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, εμφανίστηκε η αμερικανική κυβέρνηση όπως ανέφερε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ μετά το τέλος των συνομιλιών με Ουκρανούς αξιοματούχους στη Φλώριντα.

«Η κυβέρνηση είναι πολύ αισιόδοξη», είπε χαρακτηριστικά η Λέβιτ, προσθέτοντας ότι οι συνομιλίες που έγιναν χθες με την ουκρανική αντιπροσωπεία ήταν «πολύ θετικές».

Πριν από περίπου δέκα ημέρες, οι ΗΠΑ παρουσίασαν ένα πρώτο ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων, το οποίο θεωρήθηκε ιδιαίτερα ευνοϊκό για τη Ρωσία ενώ είχε δημιουργηθεί χωρίς να εμπλακούν οι χώρες της Ευρώπης που στηρίζουν το Κίεβο.

Στη συνέχεια, η Ουάσινγκτον καθώς ήρθε σε επαφή με την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους εταίρους τροποποίησε σημεία του σχεδίου, ενώ την Κυριακή (30/11), πραγματοποιήθηκε εκ νέου επεξαργασία του κατά τη διάρκεια των συζητήσεων στη Φλόριντα.

Και οι δύο πλευρές χαρακτήρισαν τις αμερικανοουκρανικές συνομιλίες «παραγωγικές», ωστόσο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι «ακόμη υπάρχει αρκετή δουλειά να γίνει».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε επίσης αισιοδοξία, επισημαίνοντας ότι τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία θέλουν να τερματιστεί ο πόλεμος όμως τόνισε ότι το Κίεβο δεν έχει «το πάνω χέρι» λόγω πρόσφατου σκανδάλου διαφθοράς.