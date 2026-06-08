Πολύνεκρο ναυάγιο με μετανάστες στη Μάλτα: Ερωτηματικά εγείρει η ανακοίνωση του Λιμενικού

Ιταλικά διασωστικά συνεργεία ανέσυραν 10 σορούς μετά την ανατροπή ενός σκάφους με μετανάστες στα ανοιχτά της Μάλτας, σύμφωνα με ανακοίνωση της ακτοφυλακής την Κυριακή.

Το πλοίο, το οποίο είχε αναχωρήσει από τη Λιβύη μεταφέροντας περίπου 60 άτομα, ανετράπη περίπου 45 ναυτικά μίλια ανατολικά-νοτιοανατολικά της Μάλτας, ανέφερε η ιταλική ακτοφυλακή.

«Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ένα αλιευτικό σκάφος στην περιοχή διέσωσε ζωντανούς περίπου 48 ανθρώπους, από τους περίπου 60 που αναφέρθηκε ότι έχουν ξεκινήσει», πρόσθεσε η ακτοφυλακή, χωρίς να ξεκαθαρίζει πώς προκλήθηκε το ναυάγιο.

Νέα τραγωδία με μετανάστες

«Η ιταλική ακτοφυλακή έστειλε αμέσως ένα περιπολικό σκάφος στην περιοχή, το οποίο μέχρι στιγμής έχει ανασύρει 10 πτώματα. Οι επιχειρήσεις έρευνας στην περιοχή συνεχίζονται, υπό τον συντονισμό των αρχών της Μάλτας», υποστηρίζει από πλευράς του το ιταλικόι Λιμενικό.

Η ακτοφυλακή δήλωσε ότι η Μάλτα ζήτησε βοήθεια στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης που βρίσκεται σε εξέλιξη, «μετά την ανατροπή ενός σκάφους που αναφέρθηκε ότι μετέφερε μετανάστες και ανθρώπους στο νερό», χωρίς όμως καμία αναφορά σε πιθανά αίτια του ναυαγίου.

Τουλάχιστον 827 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι στιγμής το 2026, προσπαθώντας να διασχίσουν τη θανατηφόρα κεντρική Μεσόγειο, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ) του ΟΗΕ.

Η κεντρική μεσογειακή διαδρομή είναι η θαλάσσια διέλευση από τη Βόρεια Αφρική προς την Ιταλία και τη Μάλτα. Περισσότεροι από 1.330 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αυτήν τη διαδρομή πέρυσι, δήλωσε ο ΔΟΜ.