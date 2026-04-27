Πομπηία: «Ζωντάνεψε» θύμα της έκρηξης του Βεζούβιου μετά από 2.000 χρόνια με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης

Αρχαιολόγοι στην Πομπηία της Ιταλίας χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά τεχνητή νοημοσύνη για να αναδομήσουν την όψη ενός από τα θύματα της ηφαιστειακής έκρηξης που κατέστρεψε την αρχαία ρωμαϊκή πόλη πριν από σχεδόν 2.000 χρόνια.

Όπως αναφέρει το Reuters, η εικόνα που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, δημοσιεύθηκε από το Αρχαιολογικό Πάρκο της Πομπηίας τη Δευτέρα (27/4) και απεικονίζει έναν άνδρα που σκύβει για να προστατευθεί, κρατώντας ένα μεγάλο αγγείο πάνω από το κεφάλι του, με τον φλεγόμενο Βεζούβιο στο βάθος.

Η εικόνα βασίζεται στην πρόσφατη ανακάλυψη των λειψάνων ενός ενήλικα, ακριβώς έξω από μία από τις νότιες πύλες της πόλης, τα οποία βρισκόταν δίπλα σε ένα πήλινο αγγείο που πιθανότατα χρησιμοποίησε ως προστασία.

Οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι ο άνδρας σκοτώθηκε από τη «βροχή» ηφαιστειακών πετρωμάτων, τις πρώτες ώρες της δεύτερης ημέρας της έκρηξης, ενώ προσπαθούσε να διαφύγει προς τη θάλασσα. Επίσης, μετέφερε μία λυχνία και 10 χάλκινα νομίσματα, ανέφερε το πάρκο.

«Εάν χρησιμοποιηθεί σωστά, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να συμβάλει στην ανανέωση των κλασικών σπουδών, παρουσιάζοντας τον κλασικό κόσμο με έναν πιο βιωματικό τρόπο», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο διευθυντής του αρχαιολογικού πάρκου, Gabriel Zuchtriegel.

Η κάποτε ακμάζουσα πόλη της Πομπηίας, περίπου 25 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της σημερινής Νάπολης, θάφτηκε κατά την έκρηξη του Βεζούβιου το 79 μ.Χ., διατηρώντας κτίρια, αντικείμενα και γκράφιτι κάτω από μέτρα τέφρας.

Ανακαλύφθηκε εκ νέου τον 18ο αιώνα και σήμερα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους στον κόσμο, καθώς και έναν από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς στην Ιταλία, με 4,3 εκατομμύρια επισκέπτες το 2024, σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία.