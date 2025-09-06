Πορτογαλία: Από σπάσιμο καλωδίου ο εκτροχιασμός του τελεφερίκ με τους 16 νεκρούς

Στο «φως» της δημοσιότητας ήρθε η πρώτη έκθεση ως προς το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Πορτογαλία, στη Λισαβόνα πιο συγκεκριμένα, όπου από τον εκτροχιασμό ενός τελεφερίκ, 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Η πρώτη επίσημη έκθεση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αιτία της καταστροφικής σύγκρουσης του τελεφερίκ της Λισαβόνας, που στοίχισε τη ζωή σε 16 άτομα, ήταν η θραύση ενός καλωδίου.

Επιβεβαιώθηκε επίσης ότι το φρένο έκτακτης ανάγκης είχε ενεργοποιηθεί, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να σταματήσει το τρένο που έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα και να αποτρέψει τη σύγκρουση που στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους.

Τα αρχικά ευρήματα έχουν δημοσιευτεί σε έκθεση του Γραφείου Πρόληψης και Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων της Πορτογαλίας (GPIAAF).

Πορτογαλία: Θαύμα στα συντρίμμια του τελεφερίκ

Ανάμεσα στα δραματικά στιγμιότυπα, ξεχωρίζει η διάσωση ενός 3χρονου αγοριού, το οποίο ανασύρθηκε ζωντανό και με ελαφρά τραύματα μέσα από τα συντρίμμια. Το παιδί, γερμανικής καταγωγής, επέβαινε στο τελεφερίκ μαζί με τους γονείς του. Ο πατέρας του σκοτώθηκε, ενώ η μητέρα του δίνει μάχη για τη ζωή της σε νοσοκομείο της Λισαβόνας.

Βίντεο που κατέγραψε αυτόπτης μάρτυρας δείχνει τη στιγμή της διάσωσης του παιδιού από τα σωστικά συνεργεία, προκαλώντας συγκίνηση.

