Πορτογαλία: «Εκτός προδιαγραφών» το καλώδιο που συνέδεε τα βαγόνια του τελεφερίκ Γκλόρια

Το καλώδιο που συνέδεε τα βαγόνια του τελεφερίκ Γκλόρια ήταν "εκτός προδιαγραφών", σύμφωνα με την ερευνητική επιτροπή στην Πορτογαλία.

Εκτροχιασμός του τελεφερίκ στην Πορτογαλία
Εκτροχιασμός του τελεφερίκ στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας | AP Photos
Το καλώδιο που συνέδεε τα δύο βαγόνια του τελεφερίκ Γκλόρια στη Λισαβόνα, η αποσύνδεση του οποίου προκάλεσε τον πολύνεκρο εκτροχιασμό του στις αρχές Σεπτεμβρίου, δεν ήταν σύμφωνο με τους κανονισμούς.

Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξε, σύμφωνα με μια προκαταρκτική έκθεση που δόθηκε απόψε στη δημοσιότητα, η Υπηρεσία Ερευνών των Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων (GPIAAF) της Πορτογαλίας.

Η Υπηρεσία συνέστησε επίσης να παραμείνουν ακινητοποιημένα όλα τα υπόλοιπα τελεφερίκ της πρωτεύουσας, ώστε να διασφαλιστεί ότι διαθέτουν συστήματα πέδησης και καλωδιώσεις εντός των προδιαγραφών, «ικανές να ακινητοποιήσουν τα βαγόνια στην περίπτωση που σπάσει το καλώδιο».

Τα τελεφερίκ της Λισαβόνας έχουν διακόψει τη λειτουργία τους μετά το δυστύχημα της 3ης Σεπτεμβρίου.

