Πορτογαλία: Η κυβέρνηση «ζητιανεύει» τα έξοδα από τους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla

H πορτογαλική κυβέρνηση, που διατηρεί διπλωματικές σχέσεις με το κράτος του Ισραήλ, το οποίο διαπράττει γενοκτονία στην Παλαιστίνη, έστειλε τη «σούμα» στους Πορτογάλους ακτιβιστές που συμμετείχαν στο Global Sumud Flotilla.
Το Euronews αναφέρει πως αφού το Υπουργείο Εξωτερικών κάλυψε τα έξοδα επαναπατρισμού για πρακτικούς λόγους, έστειλε επιστολή στους τέσσερις επαναπατρισθέντες, χρεώνοντάς τους το πλήρες κόστος.
Η Mariana Mortágua, η πλέον αναγνωρίσιμη από την πορτογαλική αποστολή, επιβεβαίωσε ότι θα πληρώσει το εισιτήριο, σχολιάζοντας αιχμηρά «αγοράζοντας την απόδειξη ότι υπάρχουν υπουργοί χωρίς θάρρος».
Global Sumud Flotilla: «Στείλτε το λογαριασμό στους γενοκτόνους»
Η Mortagua έγραψε στο Twitter: «Ο προορισμός μας ήταν η Γάζα. Δεν ήταν το Ισραήλ, όπου μας πήγαν παράνομα. Η κυβέρνηση αποφάσισε να χρεώσει το κόστος σε αυτούς που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια κατά της γενοκτονίας.
Μία κυβέρνηση με αξιοπρέπεια θα έστελνε τον λογαριασμό στους γενοκτόνους. Θα πληρώσω το εισιτήριο, αγοράζοντας την απόδειξη ότι υπάρχουν υπουργοί χωρίς θάρρος».
