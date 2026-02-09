Πορτογαλία: Ο σοσιαλιστής Σεγκούρο νέος πρόεδρος με 66% και πρόγραμμα ενίσχυσης του κοινωνικού κράτους

Ο μετριοπαθής σοσιαλιστής Αντόνιο Ζοζέ Σεγκούρο κέρδισε με μεγάλη διαφορά το δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Πορτογαλία με αντίπαλο τον ακροδεξιό Αντρέ Βεντούρα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα με καταμετρημένες τις ψήφους στο 95% των εκλογικών τμημάτων.
Ο 63χρονος Σεγκούρο συγκεντρώνει 66% των ψήφων έναντι 34% για τον 43χρονο Βεντούρα και πρόκειται να διαδεχθεί στις αρχές Μαρτίου τον συντηρητικό Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της χώρας επί δέκα χρόνια.
- «Θα σε κάψω»: Σοκ στο Περιστέρι - Άνδρας επιχείρησε να πατήσει παιδιά με το αμάξι
- Άναυδοι όλοι με τον Πέτρο Κωστόπουλο: «Γύριζα τσόντα χθες το βράδυ, μην κάνετε έτσι»
- Καιρός: Με βροχές και καταιγίδες η Τσικνοπέμπτη - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν
- Λουδίτες: Οι εργάτες που κατέστρεφαν εργοστάσια - Γιατί τους παρεξηγήσαμε
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.