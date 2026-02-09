Μενού

Πορτογαλία: Ο σοσιαλιστής Σεγκούρο νέος πρόεδρος με 66% και πρόγραμμα ενίσχυσης του κοινωνικού κράτους

Ο Αντόνιο Ζοζέ Σεγκούρο επικρατεί με 66% έναντι του Αντρέ Βεντούρα και ετοιμάζεται να διαδεχθεί τον Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα.

εκλογές Πορτογαλία
Εκλογές στην Πορτογαλία | ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ο μετριοπαθής σοσιαλιστής Αντόνιο Ζοζέ Σεγκούρο κέρδισε με μεγάλη διαφορά το δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Πορτογαλία με αντίπαλο τον ακροδεξιό Αντρέ Βεντούρα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα με καταμετρημένες τις ψήφους στο 95% των εκλογικών τμημάτων.

Ο 63χρονος Σεγκούρο συγκεντρώνει 66% των ψήφων έναντι 34% για τον 43χρονο Βεντούρα και πρόκειται να διαδεχθεί στις αρχές Μαρτίου τον συντηρητικό Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της χώρας επί δέκα χρόνια.

