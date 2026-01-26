Πορτογαλία: Ποσότητα κοκαΐνης «ρεκόρ» κατασχέθηκε από ένα «ναρκο-υποβρύχιο»

Περίπου εννέα τόνους κοκαΐνης ανακοίνωσαν πως κατέσχεσαν οι πορτογαλικές αρχές από ένα «ημικαταδυόμενο» σκάφος, που αναχαιτίστηκε στα ανοικτά του αρχιπελάγους των Αζορών στην Πορτογαλία, προερχόταν από τη Λατινική Αμερική και στο οποίο επέβαιναν τρεις Κολομβιανοί και ένας Βενεζουελάνος.

«Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κατάσχεση κοκαΐνης που έχει ποτέ γίνει στην Πορτογαλία», δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) μία εκπρόσωπος Τύπου της αστυνομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας, το υποβρύχιο αναχαιτίστηκε «τις τελευταίες ημέρες» σε απόσταση περίπου 230 ναυτικών μιλίων από τις Αζόρες (ήτοι περίπου 426 χλμ) με τη βοήθεια του πολεμικού ναυτικού και της πολεμικής αεροπορίας και τη συνδρομή των αμερικανικών και των βρετανικών αρχών.

Αυτή η επιχείρηση, πραγματοποιήθηκε σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες και το υποβρύχιο εντέλει βυθίστηκε μαζί με 35 από τα 300 φορτία ναρκωτικών που μετέφερε, διευκρίνισε η αστυνομία.