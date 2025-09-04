Πορτογαλία: Ταυτοποιήθηκε το πρώτο θύμα από το δυστύχημα με τελεφερίκ - «Κινούνταν χωρίς φρένα»

Ταυτοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης (4/9) το πρώτο θύμα από το δυστύχημα με τον εκτροχιασμό του τελεφερίκ στη Λισαβόνα, στην Πορτογαλία, με τον αριθμό των νεκρών να αγγίζει, μέχρι στιγμής, τους 15.

Συγκεκριμένα, ως πρώτο θύμα του δυστυχήματος με το ιστορικό τελεφερίκ «Γκλόριο» στην Πορτογαλία, ταυτοποιήθηκε ο Αντρέ Μάρκες (Andre Marques), εργαζόμενους του μέσου σταθερής τροχιάς.

Ο εργαζόμενος έλεγχε την άνοδο και την κάθοδό του καθώς ταξίδευε στην πορτογαλική πρωτεύουσα λίγο πριν από το θανατηφόρο δυστύχημα, ενώ ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε από το Sitra, το Συνδικάτο Εργαζομένων στις Μεταφορές, το οποίο ανέφερε σε ανακοίνωσή του: «Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων του ατυχήματος και τους ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση, καθώς και την καλύτερη ανάρρωση στους υπόλοιπους τραυματίες του ατυχήματος».

Πορτογαλία: Νέες μαρτυρίες για το τελεφερίκ

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν την «τρελή» πορεία που διένυσε το τελεφερίκ, προτού ανατραπεί προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 15 ανθρώπων. Δεκαοκτώ είναι οι τραυματίες, πολλοί εκ των οποίων σε σοβαρή κατάσταση.

«Καθώς το βαγόνι ετοιμαζόταν να σταματήσει, υπέστη μια μικρή ανατάραξη και οι άνθρωποι που βρίσκονταν μέσα φυσικά τρόμαξαν. Ήμασταν έτοιμοι να βοηθήσουμε. Αμέσως μετά, είδαμε το τελεφερίκ που ερχόταν από πάνω να κατεβαίνει ανεξέλεγκτα, χωρίς φρένα» δήλωσε στην πορτογαλική εφημερίδα Observador, η Τερέζα ντ'Αβό, που είδε καρέ - καρέ το δυστύχημα να εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια της.

«Όλοι αρχίσαμε να τρέχουμε μακριά» είπε η Τερέζα ντ'Αβό, για να συμπληρώσει πως το τελεφερίκ Γκλόρια «έπεσε στη στροφή και συνετρίβη σε ένα κτήριο».

Μία υπάλληλος καταστήματος κοντά στο τελεφερίκ, άκουσε έναν κρότο και την αναταραχή που ακολούθησε λίγα λεπτά μετά. Ήταν κάτι «ασυνήθιστο για μια τόσο ήσυχη πόλη όπως η Λισαβόνα» όπως αναφέρει. Ξαφνικά, μια τουρίστρια μπήκε στο κατάστημά, κάθισε και άρχισε να κλαίει. Τότε, η εργαζόμενη κατάλαβε ότι κάτι σοβαρό είχε συμβεί.

Ο ιδιοκτήτης ενός καταστήματος, Φαρίντ Σόβρο σκέφτηκε ότι μπορεί να ήταν «έκρηξη». Εγκατέλειψε το μαγαζί του τρέχοντας μόλις άκουσε τις φωνές και είδε καπνό να βγαίνει από το τελεφερίκ Γκλόρια.

Με πληροφορίες από Metro, Observador