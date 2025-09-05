Πορτογαλία: Θαύμα στα συντρίμμια του τελεφερίκ – Σώο 3χρονο παιδί, νεκρός ο πατέρας του

Θλίψη και οδύνη προκαλεί στην Πορτογαλία το πολύνεκρο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (04/09) στη Λισαβόνα, όταν το ιστορικό τελεφερίκ Elevador da Glória εκτροχιάστηκε και κατέληξε σε κτίριο στην πλατεία Restauradores, στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με τις Αρχές, τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ πάνω από 20 τραυματίστηκαν, με αρκετούς να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για Έλληνες μεταξύ των θυμάτων.

Πορτογαλία: 3χρονο αγοράκι ανασύρθηκε σώο

Ανάμεσα στα δραματικά στιγμιότυπα, ξεχωρίζει η διάσωση ενός 3χρονου αγοριού, το οποίο ανασύρθηκε ζωντανό και με ελαφρά τραύματα μέσα από τα συντρίμμια. Το παιδί, γερμανικής καταγωγής, επέβαινε στο τελεφερίκ μαζί με τους γονείς του. Ο πατέρας του σκοτώθηκε, ενώ η μητέρα του δίνει μάχη για τη ζωή της σε νοσοκομείο της Λισαβόνας.

Βίντεο που κατέγραψε αυτόπτης μάρτυρας δείχνει τη στιγμή της διάσωσης του παιδιού από τα σωστικά συνεργεία, προκαλώντας συγκίνηση.

Πορτογαλία: Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα αίτια του δυστυχήματος

Οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών κάνουν λόγο για αστοχία του συστήματος πέδησης, μετά από θραύση καλωδίου, με αποτέλεσμα το βαγόνι να βγει εκτός ελέγχου και να κατρακυλήσει στην απότομη πλαγιά. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι είχαν επισημανθεί προβλήματα στο σύστημα εδώ και καιρό, ενώ το ίδιο τελεφερίκ είχε παρουσιάσει βλάβη και το 2018, χωρίς τότε να υπάρξουν τραυματισμοί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, λίγες ώρες πριν το δυστύχημα είχε πραγματοποιηθεί έλεγχος, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ανάγκη αποκατάστασης του καλωδίου.