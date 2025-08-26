Πορτογαλία: Τραγωδία στην αρένα - Νεκρός 22χρονος ταυρομάχος μπροστά σε χιλιάδες θεατές

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην αρένα Campo Pequeno της Λισαβόνας, όταν ο 22χρονος Μανουέλ Μαρία Τριντάντε, μέλος της παραδοσιακής ομάδας forcados, σκοτώθηκε από ταύρο κατά τη διάρκεια ταυρομαχίας και συγκεκριμένα, της επικίνδυνης τεχνικής «pega de cara».

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 22 Αυγούστου 2025 στην ιστορική αρένα Campo Pequeno της Λισαβόνας, κατά την πρώτη εμφάνιση του Μανουέλ Μαρία Τριντάντε.

Ο νεαρός ταυρομάχος, που ανήκε στην ομάδα Grupo de Forcados Amadores de São Manços, επιχείρησε να ακινητοποιήσει τον ταύρο πιάνοντάς τον από το κεφάλι, όπως ορίζει η παράδοση.

Κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του, ο ταύρος όρμησε με δύναμη, σήκωσε τον Τριντάντε στον αέρα και τον εκσφενδόνισε στον τοίχο της αρένας, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα.

Παρά την άμεση παρέμβαση των διασωστών και τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, ο νεαρός υπέκυψε στις 23 Αυγούστου, έπειτα από νοσηλεία σε τεχνητό κώμα

Το δυστύχημα συνέβη μπροστά σε 6.848 θεατές, προκαλώντας σοκ και θλίψη στο κοινό και στους συναδέλφους του..

Η διοίκηση της αρένας εξέφρασε τη βαθιά της λύπη για το περιστατικό, ενώ η πορτογαλική κοινότητα των forcados θρηνεί την απώλεια ενός νέου ανθρώπου που αφιέρωσε τη ζωή του στην παραδοσιακή ταυρομαχία.

Το γεγονός αναζωπύρωσε τη δημόσια συζήτηση γύρω από την ασφάλεια και τη σκοπιμότητα των ταυρομαχιών, ειδικά σε μια εποχή που η πρακτική αυτή αμφισβητείται έντονα σε πολλές χώρες.

Ο Μανουέλ Μαρία Τριντάντε χαρακτηρίστηκε από τους συναδέλφους του ως «γενναίος και αφοσιωμένος», ενώ η ομάδα του δήλωσε πως «θα τον θυμούνται για πάντα ως σύμβολο θάρρους και τιμής».

Το βίντεο του περιστατικού κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και συγκίνηση.