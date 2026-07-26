Πώς το αθεϊστικό καθεστώς της Κίνας έγινε ο «εκδότης του Θεού»

Σε μια τεράστια βιομηχανική μονάδα στη νότια πόλη Ναντζίνγκ, ο θόρυβος των πιεστηρίων δεν σταματά ποτέ. Εκεί, η εταιρεία Amity Printing Co. (APC) καταγράφει ένα επίτευγμα που μοιάζει με σεναριακή μυθοπλασίαπαράγει κατά μέσο όρο 70 Βίβλους ανά λεπτό, αποτελώντας τον μεγαλύτερο τυπογράφο της Αγίας Γραφής στον πλανήτη.

Το γεγονός αυτό συνιστά ένα από τα πιο εκπληκτικά ιστορικά και πολιτικά οξύμωρα της εποχής μας,πώς γίνεται το μεγαλύτερο αθεϊστικό, κομμουνιστικό καθεστώς του κόσμου να κρατά τα ηνία της παγκόσμιας «βιομηχανίας» του Χριστιανισμού;

Η APC δεν είναι μια τυχαία ιδιωτική επιχείρηση. Λειτουργεί υπό τη σκέπη του Ιδρύματος Amity -ενός προτεσταντικού φιλανθρωπικού ιδρύματος που φέρει την επίσημη έγκριση του Πεκίνου - σε κοινοπραξία με τις Ενωμένες Βιβλικές Εταιρείες. Ο κύριος πελάτης της είναι το κρατικά εγκεκριμένο Χριστιανικό Συμβούλιο της Κίνας, το οποίο επιδοτεί και διανέμει το υλικό σε ολόκληρη τη χώρα.

Σύμφωνα με επίσημα κυβερνητικά στοιχεία, οι Χριστιανοί στην Κίνα δεν ξεπερνούν τα 30 εκατομμύρια. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν ανεξάρτητες εκτιμήσεις και ιστορικές αναλύσεις (όπως αυτές που καταγράφει η εγκυκλοπαίδεια Britannica), ο πραγματικός αριθμός Καθολικών και Προτεσταντών αγγίζει ήδη τα 100 εκατομμύρια.

Η δυναμική αυτή αποκτά τρομακτικές πολιτικές διαστάσεις αν αναλογιστεί κανείς ότι οι πιστοί έχουν ήδη ξεπεράσει τα 86,7 εκατομμύρια μέλη του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος.

Η σχέση του καθεστώτος με τη θρησκεία ήταν ανέκαθεν ταραγμένη. Μετά την Επανάσταση του 1949, το Κομμουνιστικό Κόμμα προσπάθησε για δεκαετίες να εξαλείψει κάθε μορφή λατρείας. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, υιοθέτησε μια πολιτική ελεγχόμενης ανοχής.

Βάσει του νόμου, οι πιστοί οφείλουν να εκκλησιάζονται αποκλειστικά σε κρατικά εγκεκριμένους οργανισμούς:

Το προτεσταντικό «Πατριωτικό Κίνημα των Τριών Εαυτών».

Την Κινεζική Καθολική Πατριωτική Ένωση, η οποία αρνείται την αυθεντία του Πάπα και δεν διατηρεί δεσμούς με το Βατικανό.

Στην πραγματικότητα όμως, δεκάδες εκατομμύρια Κινέζοι επιλέγουν να λατρεύουν τον Θεό σε παράνομες, υπόγειες «κατ' οίκον εκκλησίες». Η κυβέρνηση βλέπει αυτές τις ομάδες με καχυποψία, θεωρώντας τον Χριστιανισμό μια «ξένη» απειλή, φορτισμένη με τις ιστορικές μνήμες της αποικιοκρατίας, των πολεμικών πλοίων και των Πολέμων του Οπίου.