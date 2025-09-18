Πώς δύο Ελληνίδες άλλαξαν τη ζωή εκατοντάδων παιδιών στη Ρουάντα

Ένα σχολείο, δεκάδες χαμόγελα, μια ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο.

Η Βασιλική και η Χριστίνα Σωτηροπούλου είναι οι δύο αδερφές που δημιούργησαν την Tulip Tree - μία μη κερδοσκοπική εταιρεία - προσφέροντας απλόχερα αγάπη σε παιδιά προσχολικής ηλικίας στη Ρουάντα.

Όταν η Βασιλική και η Χριστίνα ταξίδεψαν στη Ρουάντα, δεν είχαν φανταστεί ότι το «once in a lifetime» ταξίδι τους θα εξελισσόταν σε μια αποστολή ζωής. Αυτό που ξεκίνησε ως μια αυθόρμητη προσφορά, μετατράπηκε, σχεδόν αβίαστα, σε έναν κύκλο έμπρακτης φροντίδας και υποστήριξης παιδιών προσχολικής ηλικίας (3 ως 6 ετών).

Κάπως έτσι γεννήθηκε η Tulip Tree, μία μη κερδοσκοπική εταιρεία με ρίζες στην Ελλάδα και καρδιά στη Ρουάντα, εκεί όπου εκατομμύρια παιδιά προσπαθούν καθημερινά να επιβιώσουν, μη έχοντας ούτε τα απολύτως αναγκαία.

