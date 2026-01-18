Πώς η επίθεση του Τραμπ στη Βενεζουέλα μπορεί να αύξησε τον πλούτο του

Η στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, πλην όλων των άλλων αποτελεσμάτων της, φαίνεται ότι αύξησε και τον προσωπικό πλούτο του προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ. Και όχι, δεν έγινε λόγω πετρελαίου.

Οι αγορές πετρελαίου αγνόησαν, σε μεγάλο βαθμό, τη νυχτερινή επιδρομή στο Καράκας και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

Τα περιουσιακά στοιχεία του Τραμπ που είδαν «άνθιση» είναι τα κρυπτονομίσματα, ειδικά αυτά που συνδέονται με τον ίδιο. Και πολλά από αυτά. Από την επιδρομή στη Βενεζουέλα, το Forbes εκτιμά ότι η αξία των κρυπτονομισμάτων που κατέχει έχει αυξηθεί συνολικά κατά περίπου 140 εκατομμύρια δολάρια.

Η μεγαλύτερη ώθηση φαίνεται να προήλθε από τις μετοχές του στην Trump Media and Technology Group (TMTG ). Οι σχεδόν 115 εκατομμύρια μετοχές του προέδρου αξίζουν περίπου 63 εκατομμύρια δολάρια περισσότερο σε σχέση με πριν την επίθεση στο Καράκας, σημειώνοντας κέρδος περίπου 4%.

Η TMTG, που είναι μια συγχώνευση αρκετών επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και το Truth Social, ανακοίνωσε πρόσφατα τη συγχώνευσή της με εταιρεία που έχει, επίσης, στο χαρτοφυλάκιό της bitcoin κι άλλα αντίστοιχα κρυπτονομίσματα.

Το ίδιο του bitcoin έχει ανέβει τις τελευταίες ημέρες, μετά την είδηση της ανατροπής του Μαδούρο, ίσως παρασύροντας μαζί του και την TMTG.

Μία άλλη εξήγηση για την πρόσφατη οικονομική επιτυχία του Αμερικανού προέδρου είναι πως κάθε φορά που απολαμβάνει μίας «σημαντικής νίκης» στην εξωτερική πολιτική, επενδυτές αγοράζουν με ενθουσιασμό μετοχές του.

Την ημέρα μετά την εντολή του για βομβαρδισμό των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων τον Ιούνιο, οι μετοχές της TMTG άνοιξαν επίσης περίπου 4% υψηλότερα (αν και δεν διατήρησαν τα κέρδη για πολύ).

Οι αυξήσεις στα άλλα κρυπτονομίσματα του Τραμπ φαίνεται να συνδέονται πιο σαφώς με τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα. Ή τουλάχιστον έτσι φαίνεται.

Το Forbes εκτίμησε τελευταία φορά την καθαρή αξία της περιουσίας του σε 7,3 δισεκατομμύρια δολάρια και εντάχθηκε στη λίστα με τους 400 πλουσιότερους Αμερικανούς.