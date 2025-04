Πώς η σοκολάτα Ντουμπάι μπορεί να προκαλέσει καρκίνο: «Καμπανάκι» από ειδικούς

Η σοκολάτα Ντουμπάι, το απόλυτο viral γλυκό του τελευταίου καιρού, μπορεί να μετρά λίγους μήνες ζωής, ωστόσο η φρενίτιδα που έχει προκαλέσει στον κόσμο είναι ανεπανάληπτη.

Αυτό που αξίζει να διευκρινιστεί ως προς την «καταγωγή» της, είναι ότι η σοκολάτα Ντουμπάι πρωτοκατασκευάστηκε από την Sarah Hamouda, μια Βρετανο-αιγύπτια σοκολατοποιό με έδρα την πόλη των Εμιράτων, ως ένας νέος τρόπος να ικανοποιεί τις λιγούρες της εγκυμοσύνης της.

Ειδικοί, όμως, τους οποίους επικαλείται η Daily Mail προειδοποιούν πως η «αποκλειστικότητα οδηγεί σε μία μαύρη αγορά σοκολάτας, καθώς οι κατασκευαστές παράγουν επικίνδυνες απομιμήσεις» με συνέπειες στην υγεία, οι οποίες μπορεί να φτάσουν μέχρι και τον καρκίνο.

«Καμπανάκι» από ειδικούς για τη φθηνή σοκολάτα Ντουμπάι

Σύμφωνα με έρευνα στη Γερμανία, την οποία επικαλείται το βρετανικό μέσο ενημέρωσης, οι σοκολάτες του Ντουμπάι που εισάγονται από τη Μέση Ανατολή είναι γεμάτες με επικίνδυνα πρόσθετα και μολυσματικές ουσίες.

Αυτά περιλαμβάνουν φοινικέλαιο, πράσινες χρωστικές τροφίμων, τοξίνες που παράγονται από μούχλα, ακόμη και χημικές ενώσεις που θεωρούνται καρκινογόνες.

Η έρευνα διεξήχθη από το Γραφείο Χημικών και Κτηνιατρικών Ερευνών (CVUA) της Στουτγάρδης, ένα γραφείο στη Βάδη-Βυρτεμβέργη που επικεντρώνεται στην ασφάλεια των τροφίμων.

Τα δείγματα των ειδικών για τη σοκολάτα Ντουμπάι

Μετά το Can't Get Enough Of It που έγινε viral πέρυσι, οι εμπειρογνώμονες εξέτασαν οκτώ εισαγόμενα δείγματα σοκολάτας αντιγραφής του Ντουμπάι, πέντε από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τρία από την Τουρκία.

Εκτός από το αλεσμένο φιστίκι και το κανταΐφι, η γέμιση της σοκολάτας του Ντουμπάι περιέχει ταχίνι, μια λεία πάστα από αλεσμένο σουσάμι. Όμως η έρευνα βρήκε ίχνη φοινικέλαιου, ένα φτηνό και προσιτό έλαιο με υψηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά, το οποίο συνδέεται εδώ και καιρό με προβλήματα υγείας, όπως οι καρδιακές παθήσεις.

Επιπλέον, η παρουσία του μολυσμένου φοινικέλαιου στη σοκολάτα προκάλεσε τον σχηματισμό του 3-MCPD, μιας επικίνδυνης ένωσης που θεωρείται καρκινογόνος στον άνθρωπο.

Συνολικά, έξι από τις οκτώ μπάρες περιείχαν 3-MCPD, το οποίο σχηματίζεται κυρίως κατά τη διύλιση φυτικών λιπών και ελαίων όπως το φοινικέλαιο.

Πέντε από αυτές τις έξι, όλες από τον ίδιο κατασκευαστή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, περιείχαν 3-MCPD πάνω από τα μέγιστα επίπεδα που θεωρούνται γενικά ασφαλή, και έτσι κρίθηκαν «ακατάλληλα για κατανάλωση».

Υπήρχαν, επίσης, εστέρες γλυκιδυλικών λιπαρών οξέων που διασπώνται σε 3-MCPD και γλυκιδόλη, μια άλλη ένωση που περιγράφεται ως «πιθανή καρκινογόνος».

Κατά τη διάρκεια της ίδιας έρευνας, όπως γνωστοποιεί σχετικά η Daily Mail, η ομάδα βρήκε επίσης τοξίνες μούχλας, κυρίως αφλατοξίνες, οι οποίες θεωρούνται επίσης ισχυρά καρκινογόνες για τον άνθρωπο.

Οι αφλατοξίνες είναι φυσικές τοξίνες που παράγονται, μεταξύ άλλων, από τον μύκητα μούχλας Aspergillus flavus συχνά κατά τη συγκομιδή και την αποθήκευση γεωργικών καλλιεργειών, συμπεριλαμβανομένων των ξηρών καρπών.

Είναι ανησυχητικό ότι οι αφλατοξίνες είναι «μη ανιχνεύσιμες από την οσμή ή τη γεύση» στο τελικό προϊόν, πράγμα που σημαίνει ότι οι καταναλωτές δεν γνωρίζουν ότι τις προσλαμβάνουν.

Σχεδόν όλα τα προϊόντα που αναλύθηκαν περιείχαν επίσης χρωστικές τροφίμων Ε140 ή Ε141 για να δώσουν στη γέμιση μια πιο έντονη πράσινη απόχρωση και να «προσομοιώσουν μια υψηλότερη περιεκτικότητα σε φιστίκια», ανέφερε η αρχή σε ανακοίνωσή της.

Για την επικάλυψη σοκολάτας, πέντε από τις μπάρες χρησιμοποίησαν υποκατάστατα κακής ποιότητας αντί για βούτυρο κακάο, συμπεριλαμβανομένου του ηλιέλαιου και του φοινικέλαιου.