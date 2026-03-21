Πώς το Ιράν πραγματοποίησε επίθεση 4.000 χλμ στον Ινδικό: Εντός «θεωρητικής εμβέλειας» και χώρες του ΝΑΤΟ

Το Ιράν επιτέθηκε σήμερα στην αμερικανοβρετανική βάση Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό. Το ερώτημα που εύλογα λοιπόν, είναι το πώς κατάφεραν οι Ιρανοί ένα πλήγμα τόσο μεγάλης εμβέλειας;

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αμερικανο-βρετανική βάση, που βρίσκεται περίπου 4.000 χιλιόμετρα από τις ακτές του Ιράν, αποτέλεσε στόχο δύο βαλλιστικών πυραύλων μέσου βεληνεκούς, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, σε αυτό που φαίνεται να είναι μία από τις μεγαλύτερης εμβέλειας επιθέσεις που έχει επιχειρήσει η Τεχεράνη μέχρι σήμερα.

Κανένας από τους πυραύλους δεν έπληξε τον στόχο. Ο ένας φέρεται να απέτυχε κατά την πτήση, ενώ ο δεύτερος αντιμετωπίστηκε από αντιτορπιλικό του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ με αναχαιτιστή SM-3, αν και παραμένει ασαφές αν η αναχαίτιση ήταν επιτυχής. Για αυτό και τα διεθνή ΜΜΕ κάνουν λόγο για «απόπειρα».

Παρά την αποτυχία πλήγματος, η ίδια η απόπειρα προκάλεσε ανησυχία στην Ουάσιγκτον και σε συμμαχικές πρωτεύουσες, καθώς υποδηλώνει ότι το Ιράν ίσως διαθέτει ή είναι πρόθυμο να επιδείξει δυνατότητες πλήγματος πέρα από τα μέχρι τώρα δηλωμένα όρια.

Η επίθεση στο Ντιέγκο Γκαρσία, μια απομονωμένη αλλά κρίσιμη στρατιωτική βάση, υποδηλώνει ότι η Τεχεράνη διευρύνει τόσο το εύρος όσο και το μήνυμα της αντεπίθεσής της.

Ιράν: Πλήγμα σε απόσταση άνω των 4.000 χιλιομέτρων

Η απόπειρα ξεχωρίζει κυρίως λόγω της απόστασης. Το Ντιέγκο Γκαρσία βρίσκεται βαθιά στον Ινδικό Ωκεανό, πάνω από 3.800 χιλιόμετρα από το Ιράν, πολύ πέρα από το όριο των 2.000 χιλιομέτρων που η Τεχεράνη έχει επί χρόνια δηλώσει ως ανώτατο όριο του πυραυλικού της προγράμματος.

Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι οι πύραυλοι που χρησιμοποιήθηκαν πιθανότατα ανήκουν στην κατηγορία Khorramshahr-4, ενός βαλλιστικού πυραύλου μέσου βεληνεκούς, τον οποίο αναλυτές είχαν αξιολογήσει ότι μπορεί να έχει εμβέλεια άνω των 4.000 χιλιομέτρων, αν και οι δημόσια επιδεικνυόμενες δυνατότητες ήταν χαμηλότερες. Αν επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για την πρώτη επιχειρησιακή ένδειξη ότι το Ιράν μπορεί να πλήξει στόχους σε τέτοιες αποστάσεις, όπως μεταφέρει η ανάλυση του The Times of India.

Να αρχίσουν να φοβούνται οι χώρες του ΝΑΤΟ;

Οι επιπτώσεις ξεπερνούν κατά πολύ αυτό το μεμονωμένο περιστατικό. Ένα βεληνεκές 4.000 χιλιομέτρων από το Ιράν θα έθετε μεγάλα τμήματα της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων πόλεων όπως το Παρίσι και το Λονδίνο, εντός θεωρητικής εμβέλειας. Για τις χώρες του ΝΑΤΟ, που μέχρι τώρα θεωρούσαν τη σύγκρουση περιφερειακά περιορισμένη, η απόπειρα αυτή αλλάζει σημαντικά τα δεδομένα.

Ο Khorramshahr-4 είναι πύραυλος υγρών καυσίμων, ικανός να μεταφέρει κεφαλή άνω του ενός τόνου, με δυνατότητα χρήσης βομβών διασποράς. Ο σχεδιασμός του βασίζεται εν μέρει σε παλαιότερα βορειοκορεατικά και σοβιετικά συστήματα και συνδυάζει σχετικά απλή αρχιτεκτονική με υψηλή ικανότητα μεταφοράς φορτίου. Πιστεύεται επίσης ότι διαθέτει ελιγμούς επανεισόδου, γεγονός που καθιστά δυσκολότερη την αναχαίτισή του.

Η στρατηγική σημασία της βάσης Ντιέγκο Γκαρσία

Το χτύπημα στη βάση Ντιέγκο Γκαρσία αποτελεί την πιο μακροχρόνια πυραυλική επίθεση που έχει πραγματοποιήσει η Τεχεράνη από την έναρξη της σύγκρουσης.

Η γεωγραφική θέση της βάσης είναι αυτή που έχει σημασία. Η Ντιέγκο Γκαρσία βρίσκεται περίπου 3.000 χλμ. από το Στενό Μπαμπ-ελ-Μαντέμπ στο στόμιο της Ερυθράς Θάλασσας και το Στενό της Μαλάκα κοντά στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας. Αυτή η στρατηγική τοποθεσία επιτρέπει στα βομβαρδιστικά μεγάλης εμβέλειας να φτάνουν στα δύο κρίσιμα ναυτικά σημεία ελέγχου. Η βάση είναι επίσης κρίσιμη για την υποδομή παρακολούθησης της Διαστημικής Δύναμης των ΗΠΑ.

Πολυάριθμες αεροπορικές επιχειρήσεις ξεκίνησαν από το Ντιέγκο Γκαρσία κατά τη διάρκεια του Πολέμου του Περσικού Κόλπου το 1990-91, των επιθέσεων υπό την ηγεσία των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν το 2001 και της αρχικής φάσης του πολέμου στο Ιράκ το 2003.

Κοινώς η βάση έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

είναι φυσικός αεροδιάδρομος και αγκυροβόλιο

έχει μικρό και «διαχειρίσιμο» πληθυσμό

έχει ίση απόσταση από την Ερυθρά Θάλασσα και τη Νότια Σινική Θάλασσα, πλεονεκτική γεωγραφική θέση