Πώς να επιβιώσετε σε μια πολύωρη πτήση

Τα μεγάλα ταξίδια είναι συναρπαστικά και αποτελούν την ευκαιρία να γνωρίσουμε διαφορετικούς πολιτισμούς και κουλτούρες. Ωστόσο, συνήθως απαιτούν να πάρουμε μία ή και περισσότερες μεγάλες πτήσεις.

Οι πολλές ώρες στον αέρα μπορούν να γίνουν ιδιαίτερα κουραστικές στην οικονομική θέση αν δεν είστε κατάλληλα προετοιμασμένοι.

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