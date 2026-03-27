Πώς το Βερμόντ άφησε έναν 14χρονο να κατέβει σε εκλογές; Ο Dean Roy, ο πρώτος ανήλικος υποψήφιος κυβερνήτης

Απίστευτο και όμως αληθινό. Ένας 14χρονος μαθητής από το Βερμόντ στις ΗΠΑ, θα είναι ο πρώτος ανήλικος υποψήφιος κυβερνήτης στις εκλογές τις πολιτείας.

Ο Ντιν Ρόι (Dean Roy) κατάφερε να κάνει πράξη το παραπάνω καθώς το Βρεμόντ είναι η μόνη χωρίς ηλικιακό όριο για κυβερνήτη και οι υποψήφιοι χρειάζεται μόνο να έχουν ζήσει στο Βερμόντ για τέσσερα χρόνια πριν από τις εκλογές. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ρόι έζησε στο Στόου του Βερμόντ, όλη του τη ζωή.

«Ο δάσκαλός μου στην όγδοη δημοτικού, μου είπε ότι αν ποτέ σκοπεύω να θέσω υποψηφιότητα, θα είναι ο διευθυντής της καμπάνιας μου», είπε ο Ρόι, σύμφωνα με το thefp.com. «Έτσι, έψαξα ποια είναι η ηλικία για να θέσει κανείς υποψηφιότητα για κυβερνήτης στο Βερμόντ. Ανακάλυψα ότι δεν υπάρχει. Έτσι, τώρα είμαι εδώ», συμπλήρωσε.

Ο Ρόι φέρεται να είναι ένα φυσιολογικό παιδί όπως όλα τα άλλα. Είναι καλός μαθητής και λατρεύει τα σπορ όπως φόρμουλα, σκι, ενώ τρέχει και σε αγώνες ανώμαλου δρόμου.

«Δεν περιμένω απαραίτητα να κερδίσω», δήλωσε. «Αυτό που περιμένω είναι να ξεκινήσω ένα κίνημα και να κάνω περισσότερους νέους να ακολουθήσουν και να πουν: “Ναι, θέλουμε και εμείς να φέρουμε την αλλαγή”», δήλωσε σε άλλη συνέντευξη.

Πώς ο Ρόι όμως μπήκε στις εκλογές; Όχι σαν ξέφραγκο αμπέλι φυσικά αλλά κανονικά με πολτιικό σχηματισμό, το κόμμα «Freedom and Unity».

Πολλοί θεωρούν ότι ο Ροί δεν είναι έτοιμος αλλά όλοι αξιολογούν θετικά το γεγονός ότι ένας νέος μπαίνει στον πολιτικό στίβο.